Huawei Pura 80 Pro İçin Kritik İddia! Fotoğraf Canavarı Olacak

Huawei, yakın zamanda ana vatanı Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni Nova 14 serisini ve katlanabilir bilgisayarını tanıttı. Firma önümüzdeki haftalarda ise Pura 80 serisiyle tüketicilerin karşısına çıkacak.

Mevcut iddialara göre seri, standart, Pro ve Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak. Kısa süre önce ise Pro ile ilgilii yeni bir söylenti ortaya atıldı.

Huawei Pura 80 Pro, Kamerasıyla Dikkat Çekecek

Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station’a göre Huawei’nin yeni Pura 80 Pro modeli, özel bir görüntü sensörüyle gelecek. 50 megapiksel çözünürlüğe ve 1 inç büyüklüğe sahip olacak bu sensör, RYYB renk filtresiyle donatılmış SmartSens SC5A0CS modeli olacak. Bu özel sensör, düşük ışıkta çok daha başarılı fotoğraflar çekmeye imkan tanıyacak.

Öte yandan akıllı telefonun kamera dışındaki diğer özelliklerine de bakalım. Daha önceki iddialara göre cihaz, 6.8 inç boyutunda OLED ekranla gelecek. 1.5K çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı sunacak.

Kirin 9010 veya Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak modelin 12 GB / 16 GB RAM seçenekleri bulunacak. Depolama opsiyonlarıysa 256 GB / 512 GB / 1 TB şeklinde olacak.

Ayrıca 100W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh'lik bataryadan güç çekecek Pura 80, HarmonyOS 4 işletim sistemi üzerinde çalışacak. Son olarak bağlantı seçenekleriyse 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB Type-C

Huawei Pura 80 serisi bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek.