Ateş Kırmızısı Gibi Renk! Huawei Pura 80 Pro+ Tasarımı Açıklandı

Geçen sene Pura 70 serisiyle tüketicilerin karşısına çıkan Huawei, 11 Haziran'da ise Pura 80 serisini tanıtacak. Bunun için geri sayım başlamış durumdayken şirket, resmi Pura 80 Pro+ tasarımını açıkladı. Paylaşılan görseller, geçen yılki cihazları hatırlattı. İşte Huawei Pura 80 Pro+ tasarımı!

Resmi Huawei Pura 80 Pro+ Tasarımı

Paylaşılan resmi Huawei Pura 80 Pro+ tasarımına baktığımızda markanın ikonik üçgen kamera adasını bu seride de koruduğu hemen göze çarpıyor. Bu yıl kamera adasının içine eklenen dokulu desen telefona hem daha premium hem de dikkat çekici bir görünüm kazandırmış. Üçlü kamera kurulumu ve sensörlerin arasına yerleştirilen LED flaş da gözden kaçmıyor.

Cihazın kavisli kenarları ve alüminyum çerçevesi de tutuş hissini bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor. Ayrıca Huawei’nin bu seride sunduğu canlı renk seçenekleri de telefonu daha dikkat çekici bir hale getirecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Huawei Pura 80 Pro+ modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.