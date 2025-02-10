İçinin Güzelliği Dışına Vurmuş: Huawei Pura 80 Geliyor

Parmak izi tanıma, parlak ekran, üstün kamera gibi özellikleriyle Pura 80 serisi, Huawei'in son kozu olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, Huawei Pura 80 serisinin şirketin akıllı telefon pazarındaki konumunu güçlendireceğini düşünüyor.

Huawei, mobil fotoğrafçılıkta liderliğini pekiştirmek için Ultra modelinde devrim niteliğinde bir kamera sensörü kullanmaya hazırlanıyor ve kendine has özellikleriyle pazardaki taleplere daha iyi yanıt verebilmek için uğraşıyor. İşte Huawei Pura 80 serisi akıllı telefonların özellikleri:

Ekran Kalitesi Gümbür Gümbür

Huawei, Pura 80 serisinde ekran kalitesine büyük önem veriyor. 8T LTPO teknolojisi, ekranın yenileme hızını dinamik olarak ayarlayarak daha akıcı görüntüler sunarken pil tasarrufu sağlayacak.

Standart model, 6.6 inç düz ekran ve 1.5K çözünürlük ile gelecek. Pro ve Ultra modelleri ise 6.78 inçlik dört mikro-kavisli ekran sunacak ve yine 1.5K çözünürlük destekleyecek. Bu sayede ekran deneyimi en üst seviyeye çıkacak.

Başlıca öne çıkan özellikler şöyle:

Daha iyi ekran

Üst düzey güvenlik

Gelişmiş kamera sistemi

Özgün ve optimize edilmiş bir işletim sistemi

1 İnç Sensörlü Dev Kamera Sistemi

Serinin en dikkat çeken özelliklerinden biri de kamera sistem, zira Huawei; fotoğrafçılık konusunda kullanıcı deneyimini artırmak için büyük bir gayret halinde. 1 inçlik ultra büyük sensör ile gelen kamera, düşük ışıkta bile olağanüstü fotoğraflar çekebilecek. 50 MP periskop telefoto lens ise kayıpsız yakınlaştırma imkanı sunarak mükemmel detaylar yakalayacak.

Gelişmiş görüntü işleme teknolojisi sayesinde Pura 80 Ultra'nın DXOMARK'ta üst sıralarda yer almasını bekleyebiliriz.

Güvenliği de üst düzeye taşıyan şirket bu modeller için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı sunuyor. Bu tasarım hem ergonomik olarak daha yerli yerinde ve telefonun hızlı ve kolay bir şekilde kilidinin açılmasını sağlıyor.

Yeni Saf Hongmeng İşletim Sistemi

Huawei, tam bağımsız bir ekosistem inşa etme amacıyla çıktığı bu yolda kendi işletim sistemini geliştirdi. Android ve iOS'a kıyasla daha hızlı, verimli ve güvenli bir işletim sistemi olarak öne çıkan Hongmeng OS, Huawei'nin tüm cihazlarıyla kesintisiz bağlantı sunarak telefon, tablet ve akıllı araç sistemlerini birbirine entegre edecek.

Bu işletim sisteminin baştan aşağıya Huawei tarafından geliştirildiğinin de altını çizelim. Peki böyle bir donanıma sahip bir seri kaç TL'den satışa çıkacak?

Şu ana kadar Pura 80 serisi için bir çıkış tarihi veya fiyat belirlenmedi. Ancak önceki seri Pura 70 512GB modelinin halihazırdaki fiyat etiketi 66.999 TL olarak görücüde. Pura 80 serisinin de bu etiketin üstünde olması bekleniyor.