iPhone Kullanıcıları iOS 18.3'e Yükseltme Yapmak İstemiyor! İşte Sebebi

Apple Intelligence, Apple'ın yapay zeka tabanlı özelliklerini kapsıyor. Kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırmak için tasarlanan yazma araçları, genmoji ve görsel zeka gibi özellikler; herkesin ihtiyacı olan veya kullanmak isteyeceği özellikler değil. Haliyle her iPhone kullanıcısı Apple Intelligence özelliğini aktif etmiyor.

Ancak bu kullanıcılara kötü haber: Apple siz isteseniz de istemeseniz de Intelligence özelliğini yeni güncellemeyle birlikte aktif edecek.

iOS 18.3'te Başka Neler Var?

Apple Intelligence'ın yanı sıra bu güncelleme belli başlı düzenlemeleri de kapsıyor. Örneğin daha önce sorunlu olan AI destekli bildirim özetleri elden geçiriliyor. Artık italik yazı tipiyle sunulacak ve %100 doğruluğu olmadığı hakkında bir not gösterilecek.

iPhone 16 serisindeki Kamera Kontrol Düğmesi ile bitki ve hayvan tanıma gibi özellikler daha erişilebilir hale geliyor.

Apple, iOS 18.3'ü yükleyen herkes için Apple Intelligence varsayılan olarak etkinleştirilecek. Peki bu özelliği kapatma imkanınız var mı? Cevabı evet, en azından şimdilik.

Apple Intelligence Nasıl Kapatılır?

Apple Intelligence'ı kapatmak oldukça basit. Şu adımları takip edin: