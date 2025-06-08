Mobil Fotoğrafçılığın Aranan İsmi Olacak! Huawei Pura 80 Serisi Sahnede!

Huawei son dönemlerde sağlam adımlar ile yükselen bir marka olarak bizleri karşılıyor. Bu noktada pek çok farklı yeni atılım ve teknolojik hamleler yapan marka son olarak mobil fotoğrafçılığın aranan yüzü olacak bir amiral gemisi ile sahnede. İşte Huawei Pura 80 teknik özellikleri ve detayları...

Huawei Pura 80 Teknik Özellikleri!

Ekran: 6.7 inç OLED panel

Çözünürlük: Full HD+

İşlemci: Kirin 9000s

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

İşletim Sistemi: HarmonyOS 5

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya Kapasitesi: 4900 mAh

Şarj Gücü: 66W hızlı şarj

Huawei mobil fotoğrafçılıktaki iddiasını Pura 80 serisiyle bir adım daha ileri taşıyor. Marka Pura 80 ailesinde sunduğu kamera donanımlarıyla mobil görüntüleme standartlarını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Özellikle gelişmiş periskop telefoto lens ve büyük sensör teknolojileri seriyi öne çıkaran en önemli detaylar arasında yer alıyor.

Seride yer alan modellerin 50 MP çözünürlüğe sahip 1/1,28 inç boyutundaki periskop telefoto kamera ile donatılması bekleniyor. Bu sistem hem uzak nesneleri hem de makro detayları yüksek netlikte yakalama kapasitesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca hibrit yakınlaştırma yetenekleri sayesinde farklı çekim senaryolarında yüksek performans vadediyor.

Sızan diğer bilgilere göre Pura 80 Pro ve Ultra modellerinde 1 inç boyutunda değişken diyafram açıklığına sahip ana kamera sensörü kullanılacak. Bu sensörlerde RYYB renk filtresi tercih edilerek özellikle düşük ışık koşullarında üst düzey performans hedefleniyor. Kameranın bir diğer dikkat çekici özelliği ise 50 MP’lik ultra geniş açılı lens ile desteklenmesi.

Huawei P40 Pro+ modelinde ise gördüğümüz çift periskop lens tasarımını Pura 80 serisinde güncelleyerek yeniden kullanıma sunuyor. Bu yapı kullanıcılara farklı yakınlaştırma seviyelerinde daha fazla esneklik sağlarken SmartSens imzalı 1 inç LOFIC CMOS sensörle gelen Pura 80 Ultra modeli ise yüksek dinamik aralık desteğiyle profesyonel çekim deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Serinin HarmonyOS 5 işletim sistemiyle çalışacağı ve Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ ile Pura 80 Ultra olmak üzere dört farklı modelle raflardaki yerini alacağı ifade ediliyor. Huawei’nin yeni nesil kamera hamlesi, mobil fotoğrafçılıkta çıtayı yukarı taşıyacak gibi görünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...