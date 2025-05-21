Huawei'nin Yeni Amiral Gemisi Kanlı Canlı Görüldü!

Huawei’nin üst segment telefonlarına dair merak uyandıran yeni bir gelişme, Çinli sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem oldu. Paylaşılan bazı görüntülerde, şirketin üst düzey yöneticilerinden birinin henüz tanıtılmamış bir cihazı gösterdiği öne sürüldü. Görüntülerdeki modelin, yakında tanıtılması beklenen Huawei Pura 80 Ultra olabileceği düşünülüyor.

Cihazın en dikkat çeken özelliği, arka panelde yer alan özgün kamera tasarımı. Üçgen formu yuvarlatılmış hatlarla birleştiren bu özel kamera modülü, içinde üç farklı lens barındırıyor. Söz konusu yasarım, daha önce ortaya çıkan haberlerde bahsedilen "kadran tarzı" kamera yerleşimini doğrular nitelikte.

Huawei Pura 80 Ultra Neler Sunacak?

Yeni telefon, tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan kamera kurulumunda 1 inç boyutunda 50 MP çözünürlükte bir ana sensörü barındıracak. Bu sensöre ek olarak 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir lens ve henüz çözünürlüğü henüz netleşmeyen bir periskop sensör de telefonda yer alacak.

İddialara göre yeni amiral gemisi Huawei’nin geliştirdiği Kirin 9020 işlemcisinden güç alacak. 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleriyle geleceği söylenen cihazın 6.8 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızı ve 2500 nit tepe parlaklık sunan LTPO OLED bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

5200 mAh'lık bir pili kasasında barındıracağı bildirilen telefonun 100W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarjı destekleyeceği aktarılıyor. HarmonyOS 5 işletim sistemiyle çalışacağını tahmin ettiğimiz yeni Pura 80 Ultra, ve suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu IP68 sertifikası ile kanıtlayacak.

Peki siz yeni yeni Huawei Pura 80 Ultra hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...