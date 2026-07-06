En Sevilen Android Telefonlar: Zirvede 16 GB RAM'li Oyun Telefonu Var!

AnTuTu tarafından paylaşılan rapor ile birlikte en sevilen Android telefonlar belli oldu. OPPO'nun geçtiğimiz yıl tanıttığı 16 GB RAM'li oyun telefonu zirvede konumlandı. Ekran altında kameraya sahip olan telefon ise ikinci sırada yer aldı. Listede ayrıca vivo, Xiaomi ve OnePlus'In telefonları da bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Sevilen Android Telefonlar Hangileri?

AnTuTu tarafından paylaşılan rapora göre en sevilen Android telefonu OPPO K13 Turbo oldu. 2025 yılında tanıtılan oyun telefonu yüzde 96,83 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1600 nit parlaklık sunuyor. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonda Dimensity 8450 işlemcisi mevcut.

1600 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

İkinci sırada yüzde 96,67 kullanıcı memnuniyeti oranı ile Nubia Z80 Ultra, üçüncü sırada ise yüzde 95,37 kullanıcı memnuniyeti oranı ile OPPO Find X8 Ultra yer aldı. Bu telefonları yüzde 95,2 kullanıcı memnuniyeti oranı ile Nubia Z70S Ultra takip etti. Yüzde 94,43 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip OPPO Find X8s ise beşinci sırada bulunuyor.

OPPO K13 Turbo Neden Çok Seviliyor?

OPPO K13 Turbo'nun bu kadar çok sevilmesinin en önemli nedeni fiyat performans konusunda oldukça iddialı olması. 1.799 yuan (12.415 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olan telefon, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip. Günümüzde amiral gemilerinde bile genellikle 5000 ile 5500 mAh arasında bir batarya kapasitesi mevcut.

Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefon uzun pil ömrü sunuyor. Böylece powerbank'e gerek kalmıyor. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor. Cihazda ayrıca soğutma sistemi de bulunuyor. Bu sistem, uzun süre boyunca oyun oynandığında bile telefonun serin kalmasını sağlıyor. Dimensity 8450 işlemcisi sayesinde telefonun PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyunu çalıştırabildiğini belirtelim.

En Sevilen Android Telefonlar Neye Göre Belirlendi?

Çinli kullanıcılar, AnTuTu Benchmark uygulaması üzerinden kendi cihazları hakkında öznel değerlendirmeler yapıyor. Bu liste, söz konusu değerlendirmeler göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. Cihazların performansını ölçen AnTuTu Benchmark puanlarıyla bu listenin hiçbir ilgisinin olmadığını belirtelim. Dolayısıyla bu listede orta sınıf bir telefon, amiral gemisi sınıfındaki telefonu geride bırakabilir.

Editörün Yorumu

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında fiyat performans konusunda oldukça iddialı olan OPPO K13 Turbo isimli bir modelin yer aldığını belirteyim. Bu, günümüzde bütçe dostu telefonların ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabilecek bir düzeye geldiğini gösteriyor. Bu arada K13 Turbo'nun yüksek batarya kapasitesinden güçlü işlemciye kadar birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topladığını söyleyebilirim. Ekran altında kameraya sahip Nubia Z80 Ultra ve Z70S Ultra'nın da ilk beşe girdiğini belirteyim.