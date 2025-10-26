Huawei'nin Ultra İnce Telefonu Yolda! Tarih Netleşti

Son dönemlerde akıllı telefon pazarında ince ve hafif tasarımlar yeniden ön plana çıkmaya başladı. Samsung, mayıs ayında tanıttığı Galaxy S25 Edge ile bu trendin ilk adımlarını atarken, Apple da eylül ayında duyurduğu iPhone Air modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise benzer adımı atan bir diğer markalardan Huawei, kendi ultra ince modeliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Ultra ince olmasıyla dikkat çekecek Huawei Mate 70 Air ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak ne zaman piyasaya sürüleceği netleşti. İşte Huawei Mate 70 Air tanıtım tarihi ve iddia edilen özellikleri...

Huawei Mate 70 Air Tanıtım Tarihi

Huawei Mate 70 Air, Çin’in en büyük telekomünikasyon şirketlerinden China Telecom’un web sitesinde listelendi. Bununla birlikte gelen iddiaya göre modelin 29 Ekim’de tanıtılacağı söyleniyor. Yani Huawei’nin yeni ultra ince telefonu için geri sayım resmen başlamış durumda.

Beklenen Huawei Mate 70 Air Özellikleri

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Mate 70 Air, 6,9 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Cihazın 12 GB RAM kapasitesiyle birlikte 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunması bekleniyor. Ayrıca kutudan HarmonyOS 5 işletim sistemiyle çıkacağı belirtiliyor.

Beklenen Huawei Mate 70 Air özellikleri şu şekilde sıralandı:

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Huawei Mate 70 Air modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.