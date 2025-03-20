Huawei Z Flip 6'ya Rakip Olacak Yeni Dikey Katlanabilir Telefonu Pura X'i Tanıttı!

Huawei, katlanabailir akıllı telefon modellerine bir yenisini daha ekledi. Son olarak ülkemizde Mate X6 modelini satışa sunan şirket, Çin'de düzenlediği bir etkinlike dikey katlanabilir Huawei Pura X'i tanıttı. Peki Huawei Pura X özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor? İşte detaylar!

Huawei Pura X Özellikleri ve Fiyatı

Birkaç zorlu yılın ardından yeniden Çin'in en hızlı büyüyen akıllı telefon markası olan Huawei, başarısını özellikle de katlanabilir telefonlar gib inovatif modellere borçlu. Şimdi ise bu modellere bir yenisi daha eklendi. Galaxy Z Flip 6 gibi dikey katlanabilir bir telefon olan Huawei Pura X tanıtıldı ve hemen özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Huawei Pura X, alışagelmiş dikey katlanabilir telefonalra kıyasla biraz daha geniş bir ekrana sahip ve "16:10" görüntü oranını kullanıyor. Telefon katlandığında, 3.5 inç boyutunda, 1-120 Hz yenileme hızı ve 2500 nit parlaklık sunan 980x980 çözünürlüklü LTPO OLED ekrana sahip.

Açıldığında ise 6.3 inç büyüklüğündeki 2120x1320 çözünürlüklü aynı özelliklere sahip katlanabilir LTPO OLED panel bizleri karşılıyor. Pek çok rakibi gibi katlanabilir ekran tarafında ise delikli bir kamera bizleri karşılıyor. Söz konusu kameranın çözünürlüğü ve teknik detayları henüz belirsizliğini korurken, arka tarafta ise üçlü bir dizilim mevcut.

Bunlar düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekilmesine imkan tanıyan RYYB sensör ve f/1.6 diyaframa sahip 50 megapiksel ana kamera, 40 megapiksel ultra geniş açı sensörü ve henüz detayları belli olmayan üçüncü bir lens. Ne yazık ki tıpkı bazı kamera özellikleri gibi işlemci de şu an için belirsiz.

Huawei telefonlarını genellikle önce Çin'de tanıtıyor ve dil bariyeri ile onların lansman yapma şekilleri gereğince bu tür detaylardan bazıları sonradan ortaya çıkıyor. Tıpkı Apple'ın iPhone lansmanlarında telefon mAh değeri konusunda bilgi vermemesi gibi. Bildiğimiz bir diğer detay ise Huawei Pura X'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip olması.

Ayrıca telefon 4.720 mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelecek ve 66W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip. Huawei Pura X'in fiyatı ise 7.499 Yuan yani yaklaşık 39.500 TL. Ancak bu kur ile basit bir hesap yapılmış hali. Ne yazık ki Türkiye'de akılı telefonlara uygulanan vergiler nedeniylle fiyatı 80.500 TL'yi geçiyor.