AOC'den Rekor Tazelemeli Oyuncu Monitörü: 720 Hz WOLED Ekranlı Monitör Tanıtıldı!

Monitör pazarındaki rekabet kızışırken, AOC yeni bir oyuncu monitörüyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Devasa 720 Hz yenileme hızıyla kusursuz akıcılık vaat eden bu WOLED ekran, oyuncu deneyimini üst seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor. Peki, teknoloji dünyasında heyecan yaratan AOC Q27G4KDP'nin özellikleri ve oyun dünyasına getireceği yenilikler neler?

AOC Q27G4KDP Oyun Monitörünün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 26.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K / 720p

Panel Teknolojisi: WOLED

Ekran Yenileme Hızı: QHD'de 540 Hz, 720p'de 720 Hz

Ekran Tepki Süresi: 0.02 ms

Ekran Parlaklığı: 1500 nit

Renk Gamı: sRGB %100, DCI-P3 %99.5

Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort, 2 x USB 3.2, 1 x USB-B ve 1 x kulaklık girişi.

AOC Q27G4KDP Oyun Monitörünün Ekran Özellikleri Neler?

AOC'nin Q27G4KDP model adıyla tanıttığı bu yeni cihaz, bütçe dostu bir seçenek arayan ama kaliteden ödün vermeyen istemeyenleri hedefliyor. Çin pazarında tanıtılan bu 26.5 inçlik WOLED ekrana sahip monitör, özellikle çift modlu yapısıyla dikkat çekiyor.

Peki, bu çift mod özelliği nedir? Kulanıcılara ne gibi avantajlar sağlıyor? Cihaz, oyunculara 2K çözünürlükte 540 Hz gibi bir ekran yenileme hızı sunarken, çözünürlüğü 720p'ye düşürdüğünüzde yenileme hızı 720 Hz'e kadar çıkıyor. Yani monitör hem en iyi grafiklere sahip hikayeli oyunları oynamayı seven, hem de Valorant, CS2 ve PUBG gibi akıcılık ve hız isteyen FPS oyunlar oynmayı sevenlere aynı anda hitap ediyor.

Gelelim monitörün ekran teknolojisine. AOC Q27G4KDP 26.5 inçlik dört katmanlı bir OLED ekrana sahip. Peki, WOLED ekranın OLED bir ekrandan farkı nedir? Bunu basitçe şu şekilde açıklayalım; OLED ekran tek köfteli bir hambugerdir. WOLED ekran ise dört köfteli bir hamburgerdir. Nasıl dört köfteli hamburger tek köfteli hamburgere göre daha doyurucu ve sizi uzun süre tok tutacaksa, WOLED ekranda size daha canlı ve parlak bir görüntü sunarken ekranın kullanım ömrünüde uzatır. WOLED ekranın bu parlak görüntüsü cihazın 1500 nit değerindeki parlaklığıyla da birleşince, oynadığınız oyunlardaki ve izlediğiniz filmlerdeki patlalamalar ve karanlık sahneler kullanıcılara çok daha gerçekçi ve canlı bir şekilde sunuluyor.

Bununla birlikte, yeni monitörün sunduğu renk kalitesi de tatmin edici görünüyor. AOC, cihazın sRGB renk gamının yüzde 100'ünü, DCI-P3 renk gamının ise yüzde 99.5'ini kapsadığını ifade ediyor. Bu renk kalitesi, cihazı sadece oyun oynamak için, yüksek çözünürlüklü film izlemek veya içerik üretmek isteyenler için de tercih edilebilir kılıyor.

Elbette daha üst düzey renk kalitesi arayanlar için piyasada çok daha farklı alternatif monitörler mevcut. Örneğin aynı paneli kullanan Agon Pro modeli, 1'in altında bir Delta E değeri sunuyor. Ancak AOC Q27G4KDP, yakşalık 2 Delta E değerine sahip. Bu değer eğer bir tasarımcı değilseniz, standart kullanıcılar ve oyuncular için fazlasıyla yeterli bir renk performansı vaat ediyor.

AOC Q27G4KDP Oyun Monitörünün Tasarımı Nasıl?

Tasarım tarafına baktığımızda, cihazın piyasadaki diğer popüler oyuncu monitörlerine benzer şık bir tasarıma sahip olduğunu söylebiliriz. Monitörde bir üst modeli sayılabilecek Agon Pro serisindeki o agresif ve gösterişli estetik yerine, masanızda daha sadece duran bir görünüm tercih edilmiş.

AOC Q27G4KDP Oyun Monitörünün Bağlantı Seçenekleri Neler?

AOC Q27G4KDP, bağlantı seçenekleri noktasında da yeterli. Monitör, iki adet USB A, 1 adet USB-B , iki adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort ve 1 adet 3.5 mm kulaklık girişine sahip. Buna ek olarak, monitörün üretim maliyetini düşürmek için cihazda dahili bir hoparlör bulunmadığını da belirtelim.

AOC Q27G4KDP Oyun Monitörü Türkiye'de Satılacak mı?

AOC Q27G4KDP, şu an için yalnızca Çin pazarında tanıtıldı. Şirket, cihazın küresel ve Türkiye pazarına ne zaman sunulacağı hakkında ise henüz resmi açıklama yapmadı. Ancak, AOC oyun monitörlerinin ülkemizde aktif olarak satılması sebebiyle, yeni monitörün ilerleyen dönemlerde Türkiye'de de satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

AOC Q27G4KDP Oyun Monitörünün Fiyatı Ne Kadar?

AOC Q27G4KDP'in şu an için satış fiyatı hakkında resmi açıklama yapılmadı. Ancak monitörün Agon Pro modelinin alt segmetinde konumlandırıldığını göz önüne alırsak, daha erişilebilir bir fiyat etiketiyle satışa çıkacağını düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

AOC'nin 27 inçlik oyun monitörünü kullanan biri olarak, AOC Q27G4KDP'nin özelliklerini yeterli bulduğumu itiraf etmeliyim. Son zamanlarda sıkça kullanılan çift modlu ekran teknolojisinin bu monitörde de kullanıp her oyuncu kitlesine hitap etmesi güzel bir özellik olmuş. Monitörü rakiplerine kıyasla öne çıkaran özelliği ise sunduğu 720 Hz ekran yenileme hızı. Cihazın belki sunduğu 2K ekran çözürlüğü 4K çözünürlüklü modellere göre eleştirilebilir. Ancak, burada ortalama bir ekran kartı rahatlıkla 2K çözünürlüğü desteklerken, 4K çözünürlüğü desteklemek için üst segment bir ekran kartına sahip olmanız gerektiğini hatırlatalım. Bu sebeple, AOC Q27G4KDP'i de ekran kartınızla uyumlu bir şekilde rahatlıkla 2K içerik tüketebilirsiniz. Cihazın fiyatı ise henüz belirsizliği koruyor. AOC, eğer rekabetçi bir fiyat etiketiyle Q27G4KDP'yi satışa sunursa, rakiplerine karşı ciddi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum.