Huawei Elektrikli Araçları Çöl Sıcağında Şarj Etti: İşte Sonuçlar!

Huawei hava sıcaklığının oldukça yüksek olduğu Çin'in Turpan bölgesinde yeni sıvı soğutmalı süper şarj istasyonlarını test etti. Araçların şarj edildiği Kumtag Çölü ve Huoyan Dağı'nda ortam sıcaklığı 49,6 derece ulaşırken ve yüzey sıcaklığı 80 derece gibi oldukça korkutucu bir seviyedeydi.

Huawei Sıvı Soğutmalı Süper Şarj İstasyonlarını Çölde Test Etti!

Bu zorlu koşullara rağmen üstün bir performans sergilemeyi başaran Huawei araç şarj istasyonları sıcaklık 47,1 derece seviyesindeyken: bekleme modunda yaklaşık 44,1 dB şarj sırasında ise 59,5 dB gürültü üretti. Yani normal bir ortamda rahatsız etmeyecek kadar sessiz olabiliyor.

Huawei'nin bu yüksek hızlı şarj istasyonları, gelişmiş sıvı soğutma teknolojisi ile şarj sırasında oluşan ısıyı etkili bir şekilde dağıtıyor. Bununla da sınırlı kalınmıyor ve hassas sıcaklık kontrol algoritmaları ile maksimum performansın elde edilmesi sağlanıyor.

Bu yüksek sıcaklık testleri kapsamında 414 aracı şarj eden Huawei toplamda 13.391 kWh enerji sağladı. Neredeyse tüm araçların tek seferde tam şarja ulaşması sayesinde gayet iyi bir başarıya imza atılmış oldu.

Elektrikli araç şarj istasyonları her geçen gün yaygınlaşıyor olsa da, halen yeterli değil ve ülkeler büyük yatırımlar planlıyor. Örneğin ABD pazarında 2030 yılına kadar bu alanda 12 milyar doların üzerinde bir yatırım yapılması bekleniyor. Bu kapsamda Huawei gibi devlerin şarj istasyonları geliştirmesi kritik bir rol oynuyor.