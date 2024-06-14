Xiaomi SU7 Yeni Bir Başarıya İmza Attı!

Elektrikli Xiaomi SU7 ile otomobil dünyasına giriş yapan ve 70 binden fazla sipariş alan Xiaomi ilk teslimatları iki ay önce gerçekleştirmişti. Xiaomi tahminlerinin beş kat üzerinde sipariş aldığı için gecikmeler yaşandı ve hatta teslimat sonrası 50 km gidip bozulan bir aracın yenisini vermek için müşteriye gecikme tazminatı teklif edildi.

Xiaomi SU7 Teslimat Sayısı Açıklandı

Şu anda Xiaomi SU7'nin Max sürümünü sipariş etmek istediğinizde 30 - 35 haftaları bulan teslimat süreleri ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Tüm bu yoğunluğa rağmen üretimi hızlandırmaya odaklanan Xiaomi bugün itibariyle 20 bin aracı teslim etmeyi başardı.

Haziran ayında yaklaşık 10 bin aracın teslim edilmesi bekleniyor ve 2024 yılı sonuna kadar toplam sayının 100 bine ulaşması hedefleniyor. Eğer her şey yolunda giderse ve Xiaomi üretim kapasitesini istediği seviyeye getirmeyi başarırsa, yıl sonu teslimat sayısının 120 bine ulaşabileceğini dile getiriyor.

İki farklı versiyona sahip olan SU7'nin standart modeli 0'dan 100'e 5 saniyede çıkarken, maksimum hızı saatte 210 km olarak sınırlandırıldı. SU7 Max versiyonu 0'dan 100'e 2.7 saniye, 0'dan 200'e ise 10 saniyede çıkabiliyor ve maksimum hızı 265 km/s seviyesinde.