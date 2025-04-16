Bilim Kurgu Filmlerinden Çıkmış Gözlük, Huawei Smart Glasses 2

Huawei, Çin'de yaptığı tanıtımda yeni Smart Glasses 2 modelini tanıttı. Bu gözlük yalnızca şık oluşuyla değil, sunduğu yeni nesil teknolojilerle de dikkatleri üzerine topladı. Yapay zeka destekli özelliklerle donatılmış bu spor camlı yuvarlak çerçeveye sahip gözlük, alanındaki standartları yukarıya taşıyor.

Huawei Smart Glasses 2'nin muhtemelen en önemli özellikleri sağlık takibi ve baş hareketiyle kontrol sağlama kabiliyeti. Gelin bu özelliklere detaylıca bakalım...

Başınızı Sallayarak Aramalara Yanıt Verebilirsiniz

Bu yeni nesil gözlüklerde, eller serbest modundayken başınızı sallayarak gelen aramayı cevaplayabiliyor ya da reddedebiliyorsunuz. Yani gözlüğünüz artık sadece bilgi değil, komut da dinliyor.

Tam dolu pille 9 saate kadar telefon görüşmesi yapılabiliyor, 11 saate kadar da müzik dinlenebiliyor. Üstelik sadece 50 dakikada tamamen şarj oluyor.

Huawei'in vurguladığına göre gözlüğün üretim sürecinde tam 33 farklı işlem uygulanmış. Bu da hem sağlamlık hem de premium bir his katmış. Ama asıl fark yaratan kısım, gözlüğün içindeki zeka olmuş.

Sağlık Takibi: Cervical Health 2.0

Smart Glasses 2'de Cervical Health 2.0 adı verilen bir sağlık modülü bulunuyor ve kullanıcıya duruşu, boyun sağlığı ve genel yaşam alışkanlıkları hakkında bilimsel ipuçları sunuyor. Gözlük aynı zamanda gün boyunca hava durumu hakkında bilgilendirme yapabiliyor ve kullanıcının ajandasına yardımcı oluyor.

Huawei Smart Glasses 2'nin etiketinde 313 dolar yazıyor. Fiyat/performans odağında durumlar nasıl olur bilinmiyor ancak yenilik açısından baktığımızda bu gözlük oldukça parlak bir geleceğe sahip.