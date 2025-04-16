League Of Legends 2. Sezon'un Teması Ruh Çiçeği Ötesi'ni Duyurdu

League of Legends, 2025'in ikinci sezonunu popüler Ruh Çiçeği temasıyla açıyor. Oyuncuları Ionia'nın gizemli atmosferine taşıyacak olan sezon, önemli oyun güncellemeleri, yeni bir oyun modu ve heyecan verici içerikler vaat ediyor.

Ruh Çiçeği Ötesi ile Oynanışa Büyük Yenilikler

League of Legends'ın yeni sezon modeliyle birlikte oyuncuların ilk durağı Noxus olmuştu. Şimdi ise oyun severler, en sevilen temalardan biri olan Ruh Çiçeği ile tekrar buluşuyor ve Ionia'nın eşsiz atmosferine adım atıyor. Sezon, oynanış yenilikleri, yeni şampiyon Yunara, özel kostümler ve yeni mini oyunlar ile zengin bir deneyim sunacak.

Yeni sezonda tarafsız harita hedeflerinde önemli değişiklikler göze çarpıyor. Atakhan’ın önceki biçimlerinin yerini Dikenbağlı Atakhan alıyor ve kazanan takıma özel avantajlar sağlıyor. Ayrıca Hiçlik Kurtçukları artık daha geç ortaya çıkıyor, Vadi'nin Alameti ise daha erken ve kolay elde edilebilir hale geliyor.

Oyun içi ödül sistemi, geri düşen takımların lehine daha tutarlı ve adil hale getiriliyor. Şampiyon seçim ekranında yalnızca ormancılar Çarp büyüsüne erişebilecek ve destek oyuncuları oyuna otomatik olarak Dünya Atlası eşyasıyla başlayacak.

League of Legends, yeni sezonla birlikte Arbede adında heyecan verici bir oyun modunu tanıtıyor. Bandle Şehri'nde geçen bu 5'e 5 mod, hızlı tempolu çatışmalara odaklanıyor ve oyunculara geleneksel Sihirdar Vadisi'nden daha hızlı, daha eğlenceli ve baskısız bir alternatif sunuyor.

Ruh Çiçeği teması Ashe, Irelia, Bard, Varus, Zyra ve Ivern için yepyeni kostümlerle geri dönüyor. Ayrıca Havuz Partisi Twitch, Prestij Ruh Çiçeği Lux ve Ruh Çiçeği Ivern kostümleri sezon kartıyla edinilebilecek. Prestij serisine ise Morgana ve Zed için görkemli eklemeler yapılıyor.

LoL, EDM sanatçısı Dabin'in festival serisi "Stay in Bloom" ile benzersiz bir işbirliğine imza atıyor. Ayrıca moda tasarımcısı Yumin Ha, özel tasarım kıyafetlerle Ruh Çiçeği temasını moda dünyasına taşıyor.

League of Legends'ın Ruh Çiçeği Ötesi temalı 2. Sezonu, oyunculara benzersiz bir oyun deneyimi ve bolca eğlence vaat ediyor.