Ticaret Bakanlığı Duyurdu: Temu'dan Alışveriş Yapmak Artık Hayal Oldu

Temu ve Aliexpress gibi popüler sitelerden alışveriş yapanlar için üzücü bir haber geldi. Ticaret Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme yürürlüğe girerse, artık yurt dışından alışverişte gümrük muafiyet limiti 30 (kargo dahil) Euro'dan 22 Euro'ya indirilecek.

150 Euro'dan 22 Euro'ya Kadar Düştü

Aslında bu sınır çok daha yüksekti. Geçen yılın yaz aylarında 150 Euro olan alışveriş limiti, 21 Ağustos 2024'te yapılan düzenlemeyle önce 30 Euro'ya düşürülmüştü. Ardından Aralık ayında bir darbe daha vuruldu; bu sefer de o 30 Euro'luk limitin içine kargo ücreti de dahil edildi. Ücretsiz kargo görünen ürünlerdeyse otomatik olarak 3 Euro taşıma bedeli eklenmeye başlandı.

Şimdi ise yeni bir düşüş kapıda. Sınırın 22 Euro'ya düşme ihtimali var.

Temu ve Aliexpress Temsilci Atamak Zorunda

Yurt dışı alışverişin cazibesi her geçen gün biraz daha azalırken, kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye başladı. Bazısı "yasaklayın, siz de rahat edin biz de edelim," şeklinde ironi yaparken bazısı da çok ağır eleştiriler savurdu. Ancak tepkiler sadece limitle ilgili değildi.

Hiçbir ses çıkmadan başka bir uygulama da devreye sokuldu. 1 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olan uygulamaya göre Temu, Aliexpress gibi yurt dışı alışveriş platformları Türkiye'de bir temsilci bulundurmak zorunda. Eğer bu platformlar temsilci atamazsa Türkiye'ye satış yapamayacaklar.

Şu an için her iki platform da satışlarına devam ediyor, yani ya temsilci atadılar ya da resmi bir yaptırım henüz başlamadı; ama eli kulağındadır. Siz bu düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.