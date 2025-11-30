Huawei'den Tatlı Yapay Zekâ Robotu! Karşınızda Smart Hanhan

Son yıllarda yapay zekâ araçlarının hızla yaygınlaşması, fiziksel robotlara olan ilgiyi de önemli ölçüde artırdı. Bu konuyla ilgili son hamle ise Huawei’den geldi. Şirket, Mate 80 serisini tanıttığı etkinlikte yapay zekâ ile çalışan ve sevimli tasarımıyla dikkat çeken yeni robotunu da sahneye çıkardı. İşte duygusal arkadaş robotu Smart Hanhan özellikleri ve fiyatı...

Huawei Smart Hanhan Özellikleri

Tasarım: Peluş yapı, silikon ve plastik bileşenler

Peluş yapı, silikon ve plastik bileşenler Boyutlar: 80 x 68 x 82 mm

80 x 68 x 82 mm Ağırlık: 140 gram (kollar hariç)

140 gram (kollar hariç) Yapay Zekâ: Huawei Xiaoyi modeli. Doğal konuşma, duygu algılama, ses tonu ve bağlam tanıma

Huawei Xiaoyi modeli. Doğal konuşma, duygu algılama, ses tonu ve bağlam tanıma Etkileşim: Dokunmaya duyarlılık, hareket algılama, sesli etkileşim

Dokunmaya duyarlılık, hareket algılama, sesli etkileşim Batarya: 1800 mAh

1800 mAh Kullanım Süresi: 6–8 saat kesintisiz kullanım, 48 saatten fazla normal kullanım

6–8 saat kesintisiz kullanım, 48 saatten fazla normal kullanım Şarj Süresi: Yaklaşık 6 saat

Yaklaşık 6 saat Uyumluluk: HarmonyOS 5 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla uyumlu

HarmonyOS 5 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla uyumlu Ek Özellikler: Akıllı telefon bağlantısı, dijital günlük sistemi, geçmiş konuşma ve etkileşim kayıtlarını görüntüleyebilme

Üç renk seçeneğiyle satışa sunulan ve kısa sürede tükenen Smart Hanhan, tamamen duygusal destek sunma odaklı bir robot olarak öne çıkıyor. Peluş bir tasarıma sahip cihaz, 80 x 68 x 82 mm boyutlarında ve kolları hariç yalnızca 140 gram ağırlığında.

Yumuşak peluş kumaş, silikon, plastik ve dahili elektronik bileşenlerden oluşan Smart Hanhan, bu sayede hem konforlu bir dokunuş hissi hem de gerçekçi bir karakter sunuyor. Yapay zekâ tarafında ise Huawei’nin Xiaoyi adlı büyük modelinden güç alınıyor.

Bu model doğal ve duygu odaklı konuşma yetenekleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcının ses tonunu, duygu değişimlerini ve konuşma bağlamını algılayarak daha kişisel, samimi ve duygusal açıdan akıllı yanıtlar üretebiliyor. Öte yandan dokunma ve hareketlere de tepki veriyor. Örneğin başına dokunulursa veya okşanırsa yüz ifadesi değişiyor. Yavaşça sallandığında ise oyuncağın titremesine neden oluyor.

Huawei tarafından paylaşılan bilgilere göre Smart Hanhan, 1800 mAh bataryayla geliyor. Bu sayede 6-8 saat kesintisiz kullanım sunuyor. Günlük normal kullanımda ise bu süre 48 saatin üzerine çıkabiliyor. Bununla birlikte tam şarj olmasıysa 6 saat sürüyor.

Son olarak HarmonyOS 5 ve üzeri işletim sistemini çalıştıran akıllı telefonlarla uyumlu olduğunu beliretlim. Tüm geçmiş konuşmalar ve etkileşimler kaydediliyor ve telefon üzerinden bakılabiliyor.

Huawei Smart Hanhan Fiyatı

Huawei Smart Hanha fiyatı 399 Çin yuanı olarak açıklandı. Bu 56 dolara tekabül ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Smart Hanhan özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.