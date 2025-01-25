ChatGPT Artık Robot Olmadığını "İnsan Gibi" Kanıtlayabiliyor

Bazı web sitelerine giriş yaparken güvenlik gereği "robot olmadığınızı" kanıtlamanızı talep eden bir takım bulmacalar görürsünüz. Bunlar çoğu zaman vakit çalan bulmacalar olsa da güvenlik için alınmış bir önlem.

Tabii ChatGPT burada da ezber bozmaya başlayınca işler biraz karıştı.

Kullanıcı Reddederse Operator Çözüyor

OpenAI, geçtiğimiz günlerde ChatGPT kullanıcılarına yönelik Operator adlı yeni bir özelliği duyurdu. Bu yapay zeka aracı, sanal bir tarayıcıda çalışarak kullanıcılar adına görevler gerçekleştirebiliyor.

Yetenekleri bu kadar da değil: Reddit'te paylaşılan bir videoda Operator'un CAPTCHA denilen bulmacaları çözebildiği görüldü.

Videoda, Operator AI'ın bir CAPTCHA ile karşılaştığında kullanıcıya bunu çözemediğini bildiriyor ve kullanıcı onun yerine çözmeyi reddederse yapay zeka, "Tamam o zaman, ben yaparım." diyerek görevi kendi başına tamamlıyor.

Özellikle resim bazlı testler, yapay zekanın analiz yetenekleriyle çok kolay bir şekilde çözülebiliyor. Yalnızca CAPTCHA'lar değil, diğer web görevleri için de büyük zaman tasarrufu sağlamakla beraber güvenlik risklerinin de temelini atıyor.

Güvenlik Risklerini Beraberinde Getirecek Mi?

Söz konusu özellik resmi olarak tanıtılmadı, OpenAI'ın bu konuda çekimser kalması bekleniyor. Zira Operator'ın bu tür testleri aşabilmesi tartışmalı bir konu. OpenAI'ın, bu özelliği kötüye kullanımını önlemek için sıkı güvenlik önlemleri aldığı biliniyor.

Eğer AI, rutin web görevlerinde kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir çözüm sunarsa Operator gibi teknolojiler gelecekte CAPTCHA'ları tarihe gömer.

Siz ne düşünüyorsunuz? CAPTCHA'lar olmadan internet daha mı iyi olurdu? Yoksa güvenlik riskleri sizi endişelendiriyor mu? Yorumlarda buluşalım!