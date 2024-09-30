Ambargolara Rağmen Hala Ayakta: Huawei Tablet Satışlarında Apple'ı Solladı!

Son yıllarda ABD hükümeti tarafından çeşitli ambargolara maruz kalan Huawei, anavatanı Çin'de rakiplerinin önüne geçmeye başladı. Öyle ki, geçtiğimiz çeyrekte akıllı telefon pazarında zriveye yerleşen şirket, tablet satışarında da Apple'ı geride bırakarak liderliği ele geçirdi. Detaylar haberde.

Huawei Çin'deki Tablet Satışlarında Apple'ı Geçerek Liderliği Ele Geçirdi

2018 yılında ABD Hükümeti'nin ambargoları nedeniyle akıllı telefon ve tablet sektöründe kan kaybeden Huawei, geri dönüşünü sürdürüyor. Ünlü şirket, son olarak 2024'ün ikinci ve üçüncü çeyreğinde Apple'ı geride bıraktı ve uzun bir süre sonra birincilik tahtına tekrardan oturdu.

Ünlü pazar araştırma şirketi Canalys'in raporuna göre Huawei, 2024'ün 2. çeyreğinde Çin'de 2,05 milyon tablet satarak %26 pazar payıyla Apple'ı az farkla geride bırakarak sektörün yeni lideri oldu. ABD merkezli teknoloji devi ise 2,02 milyon tablet satarak ikinci sıraya yerleşti. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre Huawei'nin satışları %66 artarken, Apple'ın satışlarında %14 oranında düşüş yaşandı.

Uzmanlara göre Huawei'nin söz konusu başarısı, şirketin yakın zamandaki yoğun lansman stratejisinden kaynaklanıyor. Dev firma, yakın zamanda çift katmanlı OLED ekrana sahip MatePad Pro 12.2 başta olmak üzere pek çok yeni tablet modelini piyasaya sürdü. Huawei ile birlikte satışlarını artıran Xiaomi, Honor ve Lenovo da Çin tablet pazarında sırasıyla üç, dört ve beşinci sırada yer alıyor.

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