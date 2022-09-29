Huawei, Türkiye'de de Üretim Yapmayı Planlıyor

Huawei, Türkiye'de de üretim yapacak mı? Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, merak edilen soruya dair oldukça önemli bilgiler paylaştı. Yao tarafından yapılan açıklama hakkında detaylar haberimizde.

Huawei, Türkiye'de Üretim Yapacak mı?

AA'daki habere göre Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, şirketin Türkiye'de üretim yapma planlarına ilişkin çok önemli bir açıklamada bulundu. Yao, Huawei'nin Türkiye'de üretim yapmasını Türkiye'ye geldiği ilk günden itibaren düşünmeye başladıklarını söyledi.

Aday lokasyon olarak bazı yerleri ziyaret ettiğini belirten Yao, bu konuda çeşitli analizler de yaptıklarını ifade etti. Allen Yao, zamanı geldiğinde ve yol haritası da hazır olduğunda, Türkiye'de üretim merkezi kurmayı düşündüklerini ifade etti.

Türkiye'nin jeopolitik konumunu bildiklerini söyleyen Yao, "Türkiye'den diğer Avrupa ülkelerine de ürün satışı mutlaka yapacağız. Bunu değerlendiriyoruz ve gelecekte bir eylem planı olacağını düşünüyorum" dedi.

Yao, yaklaşık olarak bir buçuk yıldır Türkiye'de görev yaptığını ve burada hyer almaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Allen Yao, Türkiye'den önce Avrupa'da da çalıştığını ve Türkiye'yi, Avrupa ve Asya'nın bir karışımı olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, Türkiye'de iş yaptıklarından ötürü mutlu olduklarını çünkü Türkiye'nin, Huawei cihaz iş biriminde ilk 10 ülke arasında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ifade eden Yao, Huawei olarak tanıttığımız ürünlerin, Türkiye'de büyüyen çok iyi işlerimizin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yani temelde, Türkiye genelindeki işlerden çok memnunum" şeklinde konuştu.

Satışa sunduğu ürünler ile adından söz ettiren ve teknoloji devi hâline gelen Huawei'nin Türkiye'deki planı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.