Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro Türkiye'de Satışa Açıldı!

Yakın zaman önce tanıtımı yapılan Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. Şu an bir online satış platformunda satışa giren akıllı telefon modelleri, farklı kapasiteleri ile karşınıza çıkıyor. Nova 10 için 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı sunuluyor. Nova 10 Pro ise 8 GB RAM + 256 GB kapasite özelliğine sahiptir.

Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro Satışa Çıktı

Teknik açıdan değerlendirildiğinde Pro modelde 6,7 inçlik Full HD, 120 Hz OLED ekran bulunuyor. Parmak izi sensörü ekrana entegre edilmiş şekilde geliyor. Dört farklı renk seçeneği bulunuyor.

Arka tasarımında üçlü kamera sistemi mevcut olan Huawei Nova 10 Pro akıllı telefon, 50 MP ana, 9 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik kamerası sunuyor.

Ön tarafta ise 60 MP geniş açı ve 8 MP portre kamerası olmak üzere ikili sistem karşılanıyor. Snapdragon 778G 4G işlemciden gücünü alan telefon, orta üst seviyede konumlanıyor. Pili 4.500 mAh olan cihazın 100W'luk hızlı şarj desteği bulunuyor.

HarmonyOS 2 işletim sistemine sahip olan Nova 10 modeli ise ön tarafta 60 MP'lik tek kamera ile satışa çıkıyor. Pro modelden farklı olarak 66W hızlı şarj desteğine sahip olmakla birlikte 4.000 mAh pil taşıyor. Aynı şekilde Snapdragon 778G 5G işlemciye sahip.

Fiyatları

Huawei Nova 10 128 GB : 14.999 TL

: 14.999 TL Huawei Nova 10 Pro 256 GB: 16.999 TL

Hızlı şarj desteğinden bahsettiğimiz telefon modelinin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz: Huawei Nova 10 Pro 20 Dakikada Tam Şarj Olacak!