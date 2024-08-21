Redmi Pad SE 8.7 Türkiye'de Satışa Sunuldu: Fiyatı Şaşırtıyor!

Fiyatı ve özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Redmi Pad SE 8.7 Türkiye'de satışa sunuldu. Bütçe dostu tablet modeli sekiz çekirdekli işlemci, 90Hz yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesiyle öne çıkıyor.

8,7 inç ekran boyutuna sahip olan tablet tek elle kolayca taşınabiliyor. Böylece gün içerisinde sorunsuz şekilde taşınabiliyor. 600 nite kadar parlaklık sunan cihazda %84,41 ekran-gövde oranı mevcut.

TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasının yer aldığı cihazda DC karartma özelliği ve göz konforu için okuma modu bulunuyor. Bu özellikler, uzun süreli kullanımda gözlerin rahatsız olmamasını sağlıyor. İşte Redmi Pad SE 8.7 ücreti ve teknik özellik listesi!

Redmi Pad SE 8.7 Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,7 inç

8,7 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1340 x 800 piksel

1340 x 800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran-Gövde Oranı: %84,41

%84,41 Kontrast oranı: 1500:1

1500:1 Parlaklık: 500 nit (tipik), 600 nit (dış mekan modu)

500 nit (tipik), 600 nit (dış mekan modu) İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS

1080p 30 FPS / 720p 30 FPS Ön Kamera: 5 MP

5 MP Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS

1080p 30 FPS / 720p 30 FPS Bluetooth: 5.3

5.3 Batarya Kapasitesi: 6.650 mAh

6.650 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W Yazılım: Android 14 tabanlı Xiaomi HyperOS

Android 14 tabanlı Xiaomi HyperOS Kalınlık: 8,8 mm

8,8 mm Ağırlık: Yaklaşık 373 gram

Redmi Pad SE 8.7 Türkiye Fiyatı

"Grafik grisi", "kutup ışıkları yeşili" ve "gökyüzü mavisi" olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan tabletin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 5 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

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