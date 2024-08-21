Redmi Pad SE 8.7 Türkiye'de Satışa Sunuldu: Fiyatı Şaşırtıyor!
Bütçe dostu tablet modeli Redmi Pad SE 8.7 Türkiye'de satışa sunuldu. İşte çok şık bir görünüme sahip olan yeni tabletin özellikleri ve fiyatı!
Fiyatı ve özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Redmi Pad SE 8.7 Türkiye'de satışa sunuldu. Bütçe dostu tablet modeli sekiz çekirdekli işlemci, 90Hz yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesiyle öne çıkıyor.
8,7 inç ekran boyutuna sahip olan tablet tek elle kolayca taşınabiliyor. Böylece gün içerisinde sorunsuz şekilde taşınabiliyor. 600 nite kadar parlaklık sunan cihazda %84,41 ekran-gövde oranı mevcut.
TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikasının yer aldığı cihazda DC karartma özelliği ve göz konforu için okuma modu bulunuyor. Bu özellikler, uzun süreli kullanımda gözlerin rahatsız olmamasını sağlıyor. İşte Redmi Pad SE 8.7 ücreti ve teknik özellik listesi!
Redmi Pad SE 8.7 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 8,7 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1340 x 800 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Ekran-Gövde Oranı: %84,41
- Kontrast oranı: 1500:1
- Parlaklık: 500 nit (tipik), 600 nit (dış mekan modu)
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS
- Ön Kamera: 5 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 6.650 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
- Yazılım: Android 14 tabanlı Xiaomi HyperOS
- Kalınlık: 8,8 mm
- Ağırlık: Yaklaşık 373 gram
Redmi Pad SE 8.7 Türkiye Fiyatı
"Grafik grisi", "kutup ışıkları yeşili" ve "gökyüzü mavisi" olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan tabletin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 5 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
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