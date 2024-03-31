Huawei Yeni Telefonuyla Çığır Açacak: Üçe Katlanabilen Telefon Üzerinde Çalışıyor!

Huwaei 2018'den beri diğer birçok marka gibi katlanabilir telefon üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu telefonlardan her biri ikiye katlanabilen telefonlardı. Fakat Huawei, bütün markaların önüne geçecek üçe katlanabilir bir telefon üzerinde çalışıyor.

Cihaz tamamen açıldığında, 10 inçlik bir ekranı olacak, bu da onu hem tam bir tablet hem de bir akıllı telefon olarak kullanılabilir hale getirecek. Huawei'nin planı, cihazı 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürmek.

Huawei'in Üçe Katlanabilen Telefonunun Özellikleri

Telefon, üçe katlanabilir ekran paneli ve iki set menteşe teknolojisini içeriyor. Cihazın muhtemelen S veya Z şeklinde bir görünümü olacak.

Üçe katlanabilir bu cihaz, ikiye katlanabilir bir telefona göre ekran boyutunu daha da arttırıyor. Fakat telefonda iki menteşe bulunuyor bu da daha kalın ve daha dayanıksız olmasına olanak sağlayabilir.

Söylentilere göre Huawei üçe katlanabilir cihazına tamamen açıldığında 10 inçe kadar ulaşan sağlam bir ekran uygulayacak. Ortaya çıkan görüntü Samsung Galaxy Z Fold ve Apple iPad tabletine benzetiliyor.

Basitçe söylemek gerekirse Huawei'nin üçe katlanabilir telefonu açılır açılmaz Apple iPad şekline dönüşecek. Fakat henüz Huwaei tarafından doğrulanmış net bir açıklama bulunmuyor.