Huawei'nin Üçe Katlanabilir Telefonunun Ekran Değişim Ücreti Belli Oldu: iPhone 16 Pro Maliyetinde!

Huawei'nin geçtiğimzi günlerde tanıttığı yeni üçe katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, yeni Huawei Mate XT isimli modelin ekran değişimi ücretini açıkladı. Dudak uçuklatan değişim fiyatının iPhone 16 Pro'dan daha pahalı olması epey dikkat çekti. Detaylar haberde.

Huawei Mate XT'nin Ekran Değişimi 1.123 Dolara Mal Olacak!

Çinli teknoloji şirketi Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte dünyanın ilk üçe katlanan akıllı telefonu "Mate XT"yi duyurdu. 2.820 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek telefon, benzersiz ekranıyla pek çok kişinin ilgisini çekti. Şimdi ise yeni cihazın adeta dudak uçuklatan ekran değişim ücreti açıklandı. Buna göre yeni Huawei Mate XT'nin ekran değişimi 1.123 dolara mal olacak.

Söz konusu ücret, yine geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni iPhone 16, 16 Plus ve 16 Pro modellerinin fiyatlarından daha pahalı olmasıyla epey tepki çekti. Aslında bakacak olursanı Huawei'in de bu ücreti oldukça yüksek bulduğunu söyleyebiliriz. Zira şirket, şuanda Çin'deki tüketicilere ekran değişimi sigorta planları sunuyor. Mevcut sigorta kapsamında kullanıcılar, telefona ek olarak 490 dolar ödeme yaparak, ilk yıl için bir kerelik ekran değişiminde ekstra ücret ödemiyor.

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