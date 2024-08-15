Huawei'nin Yeni Üçe Katlanan Telefonu Fiyatıyla Dudak Uçuklatacak: 4 Adet iPhone 15 Satın Alınabilir!

Huawei markasının yakında piyasaya süreceği üçe katlanan akıllı telefon modeli hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Son olarak sektörel kaynaklar, yeni cihazın fiyat bilgilerini gün yüzüne çıkardı. Şayet iddialar doğruysa, Huawei'nin yeni katlanabilir cihazı yüksek üretim maliyeti nedeniyle dudak uçuklatan bir fiyatla satışa çıkacak. Detaylar haberde.

Huawei'nin Üçe Katlanabilir Telefonu 4 i

Phone 15 Fiyatına Satılacak!

Çin merkezli güvenilir kaynaklar, geçtiğimiz günlerde bir Huawei yöneticisinin elinde görüntülenen yeni üçe katlanan telefonun fiyatı ve üretim maliyetleri hakkında yeni bilgiler paylaştı. İddialara göre, şirketin henüz prototip aşamasında yeni cihazı, epey yüksek bir üretim maliyetine sahip olması nedeniyle piyasanın çok üstüne bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Öyle ki, güncel olarak 4900 dolara mal edildiği belirtilen yeni katlanabilir telefonun, seri üretim anlaşmalarıyla beraber 4000 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacağı iddia ediliyor. Söz konusu fiyat ile birlikte cihazın, olası rakipleri Samsung Galaxy Z Fold6 ya da Google Pixel 9 Pro Fold'a göre neredeyse iki buçuk kat daha pahalı olacağını söyleyebiliriz.

Huawei imzalı yeni cihazın dudak uçuklatan fiyatı, ülkemizde de benzer tabloların oluşmasına sebep oluyor. Sızıdırılan bilgiler çerçevesinde 199.999 TL'lik bir fiyat etiketiyle Türkiye'ye giriş yapmasını beklediğimiz katlanabilir telefon, 89.999 TL'lik Galaxy Z Fold 6'dan 2.22 kat daha pahalı olurken,toplamda 4 adet iPhone 15 fiyatı ile satın alınabilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei, yeni üçe katlanan telefonu için belirlediği bu fiyatla hedeflediği satış rakamlarına ulaşabilir mi? Yorumlarda buluşalım...

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