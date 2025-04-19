Huawei'nin Bilim Kurgu Filmlerinden Fırlayan SUV'u Luxeed R7 Tanıtıldı

Chery ile yaptığı iş birliğiyle Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) çatısını kuran Huawei, bu çatı altındaki en yeni girişimi olan Luxeed R7'yi Çin'de resmi olarak tanıttı. Yeni model; menzili, teknolojik donanımı ve sunduğu konforla elektrikli SUV dünyasında adından yüksek sesle söz ettirecek gibi duruyor.

Max ve Ultra şeklinde iki farklı donanım seçeneğine sahip SUV modelleri hibrit yapıda çalışıyor, dört silindirli benzinli motorlarla destekleniyor ve elektrikli sisteme sahip. Ayrıca menzil artırıcı da yine iki modelde de bulunuyor.

Gelin iki SUV'un da özelliklerini detaylıca inceleyelim...

1.673 KM Menzil ve Fütüristik Özelliklerle Donatıldı

Luxeed R7, tam dolu batarya ve yakıtla Max modelinde toplamda 1.673 kilometrelik menzil sunuyor. Bu, Tesla Model Y ya da NIO ES8 gibi modelleri geride bırakabilecek bir rakam.

Ultra versiyon ise dört çeker özelliği ve iki motorla toplam 510 beygir güç sağlıyor. Bu versiyon 100 km/s hıza yalnızca 4.9 saniyede ulaşıyor ama menzil biraz düşerek 1.551 kilometreye iniyor.

Aracın şasisi Huawei'nin Turing Akıllı Şasi sistemi üzerine kurulu. Çift salıncaklı ön süspansiyon ve çok bağlantılı arka süspansiyonla destekleniyor. Ayrıca fren performansı da oldukça etkileyici: Araç 100 km/s hızdan sadece 35.6 metrede tamamen durabiliyor.

Otonom sürüş tarafında ise Huawei'nin yeni Qiankun ADS 3.0 sistemi devreye giriyor. 192 çizgilik LiDAR sensörü, 3 milimetre dalga radarı, 12 ultrasonik sensör ve 11 kamera ile şehir içi ve otoyolda tam otomatik sürüş desteği sağlanıyor. Otomatik park özelliği de bu pakete dahil.

R7'nin tasarımı kolayca akıllara kazınacak kadar etkileyici. Kapı kolları gizli, tavan camdan ve panaromik. Hem arkada hem de önce LED ışık barları bulunuyor. Turmalin Mavisi renk seçeneği de diğer 7 farklı rengin olduğu yelpazede kendine yer buldu.

Harmony OS 4 İşletim Sistemli SUV

Araçlarda çoklu ekran bağlantısı ve OTA güncellemeleriyle desteklenen HarmonyOS 4 işletim sistemi var ve 15.6 inçlik büyük bir dokunmatik ekranla elinizin altında olacak. Ekranın yanı sıra 12.3 inçlik dijital gösterge paneli de iliştirilmiş.

İç mekanda konfor konuşuyor, zira yolcu koltuğu 18 farklı yönde ayarlanabiliyor, ayak dayama bölmesi, ısıtma, soğutma ve masaj özellikleriyle donatılmış. Arka koltuklar yatırıldığında bagaj hacmi 2.130 litreye kadar çıkıyor. Ses sistemi ise 17 hoparlörlü, 1000W gücündeki Huawei imzalı sistemden oluşuyor.

Huawei Luxeed R7 Max ve Ultra Satış Fiyatı

Gerek şehir içi kullanımda, gerekse uzun yolculuklarda konforlu ve teknolojik bir deneyim arayan kullanıcılar için oldukça iddialı bir alternatif olarak öne çıkan bu iki SUV modelinde fiyat tablosu şöyle:

Max: ~41.250 dolar

~41.250 dolar Ultra: ~43.700 dolar

Siz araçları nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.