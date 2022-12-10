Huawei Watch Buds Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Giyilebilir teknoloji alanında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yenilikçi teknolojileriyle tanınan Huawei, yakın zamanda tanıttığı akıllı saatiyle sektörde bir değişim yaratabilir.

Bugün satışa sunulan Huawei Watch Buds, akıllı saat ile kablosuz kulaklık konseptini birleştiren bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Huawei'in kablosuz kulaklıkları içine yerleştirdiği saat, ikisi bir arada tam bir teknoloji deneyimi sağlıyor.

Huawei Watch Buds Özellikleri ve Fiyatı

Boyut: 47 x 47.5 x 15 mm

47 x 47.5 x 15 mm Kasa: Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik Ekran: 1.43 inç, 466 x 466 piksel, AMOLED

1.43 inç, 466 x 466 piksel, AMOLED İşletim Sistemi: HarmonyOS 3.0

HarmonyOS 3.0 Sensörler: İvme ölçer, jiroskop, kalp ritmi ölçer, SpO2

İvme ölçer, jiroskop, kalp ritmi ölçer, SpO2 Batarya: 410 mAh akıllı saat, 30 mAh kablosuz kulaklık

Akıllı saatin içine sığması için silindir şeklinde tasarlanan Buds kulaklıkların herhangi bir çıkıntısı bulunmuyor. Kulaklıklar, akıllı saat ekranının altında yer alan bölmede saklanıyor.

Huawei, 100.000 kez saatin açılma-kapanma mekanizmasını test ettiği mekanizmanın uzun süre dayanacağını vadediyor.

Geniş alanlı dokunmatik tasarıma sahip olan kulaklıklarda yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği de bulunuyor. Akıllı saatin AMOLED 466 x 466 piksel çözünürlüğündeki ekranı, kullanıcısına yüksek deneyim sunuyor.

Yurt dışında bugün satışa çıkan cihazın Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. 9 Aralık tarihi itibarıyla satışa sunulan Huawei Watch Buds fiyatı, 429 dolar olarak açıklanmış durumda.