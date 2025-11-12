Tansiyon Ölçümü Yapabilen Huawei Watch D2 Güncellendi

Huawei, tansiyon ölçümü yapabilen akıllı saati Watch D2 için yeni bir güncelleme yayınladı. "Güncelleme" genellikle akla "yeni ve daha pahalı" bir modeli getirse de bu kez durum farklı. Cihaz için yeni bir mavi kayış seçeneği sunulmuş olsa da asıl önemli olan yazılımsal yenilikler. Watch D2, bu güncellemeyle “Zamanlanmış Kan Basıncı Ölçüm Modu” ve “Nabız Dalgası ve Kalp Atış Hızı Düzensizliği Analizi” gibi kritik sağlık özellikleri kazandı.

Huawei Watch D2'ye Yeni Özellikler Geldi

Huawei Watch D2, halihazırda sağlık takibi için harika bir ürün. Ürün bir yandan size klasik bir akıllı saatin sunduğu her şeyi sunmaya devam ederken, diğer yandan da tansiyon ölçümü dahil pek çok sağlık takibi özelliğine sahip. Şimdi ise yayınlanan yeni bir güncelleme, bu özelliklere yenilerini ekledi.

Bu özelliklerden biri olan "Zamanlanmış Kan Basıncı Ölçüm Modu" kullanıcıların kan basıncı takibini daha sistematik şekilde yapabilmelerine imkan tanıyor. Sabit zamanlı ölçüm seçeneği, gün içinde belirlenen saatlerde otomatik ölçüm yapılmasını sağlıyor. Sürekli periyot ölçümü ise gündüz, gece veya sabah gibi belirli zaman dilimlerinde tansiyon takibini mümkün kılıyor.

Güncellemeyle gelen bir diğer yenilik ise “Nabız Dalgası ve Kalp Atış Hızı Düzensizliği Analizi” oldu. Bu özellik, kullanıcıların kalp ritimlerini düzenli aralıklarla ölçerek potansiyel risklere karşı erken uyarı veriyor. Belirtmekte fayda var ki bu özellik size herhangi bir teşhis koymuyor.

Sadece ciddi sorunlardan kaynaklanabilecek düzensizlikleri size bildiriyor. Bu durumda hızlı bir şekilde doktora görünmeniz ve kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor. Bu özellikler her ne kadar oldukça basit görünse de özellikle risk altındaki insanlar için hayat kurtarıcı olabiliyor.

Huawei, Watch D2'nin bu özelliklerinden yararlanmak isteyenler için özel bir kampanya da duyurdu. Buna göre 13 Kasım itibarıyla Huawei Online Mağazası’nda, 99 TL ön ödeme yapan kullanıcılar, 1.999 TL değerinde indirim fırsatından yararlanabilecek.