EKG ve Tansiyon Ölçümü Özellikli Akıllı Saat Yolda! Tarih Ortaya Çıktı

Huawei, yeni bir akıllı saat tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce bazı özellikleri ortaya çıkan bu cihazla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Bununla birlikte Watch D3 olarak adlandırılacak modelin ne zaman tanıtılacağı açıklığa kavuştu. Markanın bu giyilebilir cihazını kullanıcıların beğenisine sunması için bir süre daha beklemek gerekecek.

Huawei Watch D3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Watch D3'ün Eylül 2026'da tanıtılacağı iddia edildi. Hatırlayacak olursanız Watch D2'nin tanıtımı da Eylül 2024'te gerçekleştirilmişti. Aslına bakacak olursanız bu sefer bir değişikliğe gidilerek Nisan-Haziran 2026 tarihleri arasında cihazın tanıtılması bekleniyordu ama marka, bunun yerine önceki düzene bağlı kalmayı tercih etmiş gibi görünüyor.

Huawei Watch D3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Watch D2 şu an 17 bin 999 TL'ye satılıyor. Cihazın henüz bütün özellikleri açıklanmadı ama sızıntılara göre önceki modele göre önemli avantajlara sahip olacak. Bunları göz önüne alacak olursak yeni cihazın da 19 bin ile 23 bin TL arasında bir fiyat etiketine sahip olabileceği söylenebilir. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

Huawei Watch D3 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei'in şu an Türkiye'de birçok akıllı saat modeli satılıyor ve Watch D2 de bunların arasında. Dolayısıyla Huawei Watch D3'ün de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulması muhtemel. Tabii, konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir resmî açıklamada bulunulmadı. O yüzden planların değişiklik gösterebileceğini ayrıyeten belirtmekte fayda var.

Huawei Watch D3'ün Özellikleri Neler Olacak?

Tansiyon ölçümü

Huawei TruSense sistemi

Gelişmiş kan şekeri takibi

EKG analizi

Nabız ve kandaki oksijen seviyesi takibi

Stres seviyesi ve uyku analizi izleme

Vücut sıcaklık seviyesi ölçümü

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Watch D3'ün öne çıkan özelliklerinin başında tansiyon ölçümü gelecek. Tıpkı serinin önceki modelinde olduğu gibi bu modelde de herhangi bir anda herhangi bir yerde ölçüm yapmak mümkün hâle gelecek. Cihazın ayrıca TruSense sistemi ile entegre çalışması bekleniyor. Bu sayede hareket hâlindeyken çok hassas ve doğru ölçümler yapılabilecek. Yani alınan sonuçlar epey isabetli olacak.

Akıllı saat, gelişmiş sensörler sayesinde kan şekerini iğne olmadan, acı hissiyatı yaşamadan analiz edebilecek. Diğer sağlık takibi özellikleri arasında ise EKG analizi, nabız takibi, kandaki oksijen seviyesini izleme, vücut sıcaklığını takip etme, stres seviyesini izleme gibi özellikler bulunacak. Bu arada muhtemelen yüksek çözünürlük sunan bir AMOLED ekran olacak.

Editörün Yorumu

Huawei, Watch D2 modeli ile beklentilerimi büyük ölçüde karşılamıştı. O yüzden bu modelden de beklentilerim epey yüksek. Özellikle gelişmiş sağlık takibi özelliklerine sahip bir model arayışında olan kişilere hitap edeceğini düşünüyorum. Tansiyon, kan şekeri, EKG ve çok dahasıyla hedef kitlesinin memnuniyetini kazanacaktır.