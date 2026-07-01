iPhone 17 Tek Başına Xiaomi 17 Ultra ve vivo X300 Ultra'ya Fark Attı!

Xiaomi, OPPO ve vivo gibi Çinli markaların Ultra isimli telefonları bulunuyor. Bu modeller standart versiyonlara kıyasla çok daha güçlü işlemci, ekran, kamera ve pil özelliklerine sahip diyebiliriz. Ancak donanımın çok güçlü olması her zaman pazar başarısının geleceği şeklinde yorumlanmamalı. Zira son paylaşılan veriler Ultra telefonların satış rakamlarının beklentileri karşılamadığını gösteriyor.

Çinli Markaların Ultra Telefonları Kaç Adet Sattı?

Güvenilir sektör kaynaklarından Ice Universe'in paylaştığı son rapora göre Çinli markaların son dönemde piyasaya sürdüğü Ultra telefonların satış rakamları pek de iç açıcı değil. Zira rapora bir göz attığımızda 21 Haziran 2026 itibarıyla Çin pazarında vivo X300 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, iQOO 15 Ultra ve Oppo Find X9 Ultra'nın toplam satış rakamı 776 bin seviyesinde olduğunu görüyoruz.

Buna karşılık aynı dönemde iPhone 17 serisinin toplam satış rakamı 35,3 milyona ulaştı. Yani arada inanılmaz bir fark söz konusu. Bu sonuçlar sadece Çin pazarı için geçerli olsa da telefonların genel satış performanslarıyla ilgili önemli bilgiler veriyor diyebiliriz.

iPhone 17 serisinin Çin'deki satış rakamları şu şekilde;

iPhone 17 Pro Max: 12.69 milyon

iPhone 17: 11.83 milyon

iPhone 17 Pro: 10.87 milyon

Paylaşılan verilere göre iPhone 17 serisinin her bir modeli tek başına diğer Ultra'ların toplamında kat kat daha fazla sattı.

Ultra Telefonlar Çok Güçlü Olmalarına Rağmen Neden Satmıyor?

vivo X300 Ultra, Xiaomi 17 Ultra ve iQOO 15 Ultra gibi akıllı telefonların çok güçlü olduğu ve kullanıcılara gerçekten üst düzey bir performans sunduğu su götürmez bir gerçek. Ancak bu durum her zaman satışların yüksek olacağı anlamına gelmiyor. Zira cihazlar kendi ülkelerinde bile beklenen düzeyde satmıyor.

Şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da iPhone 17 serisinin böylesine büyük bir fark atmasının ardındaki nedenlerden birisinin popülarite olduğu söylenebilir. Zira günümüzde çoğu kullanıcı benzer fiyat aralıklarında yer aldığı için Ultra modellerden ziyade en yeni iPhone'lara yönelebiliyor.

Buna bir örnek verecek olursak mart ayında tanıtılan vivo X300 Ultra 6.999 yuan (1.030 dolar - 48.114 TL) seviyesinde bir fiyat etiketine sahipti. iPhone 17 Pro Max ise an itibariyla 1.199 dolar (55.962 TL) seviyesinde bir fiyatla satışta. Yani iki telefon benzer fiyat aralığında. Bu da kullanıcıların iPhone'lara yönelmesine neden olabiliyor.

Tabii burada Çinli şirketlerin hakkını yememek lazım. Zira bu gibi modellerde böylesine güçlü amiral gemisi özellikler kullanabilmek için ciddi maliyetlerin altına girmek gerekiyor. Bu da en azından iPhone'lardan çok daha ucuza çıkmalarının önünü kapatıyor diyebiliriz. Bunlara bir de 2026 itibariyla sıkça duyduğumuz bellek maliyetlerindeki artış da eklenince işler daha da zorlaşıyor. Yani bu gibi üreticiler ilerleyen dönemlerde Ultra modelleriyle ilgili kritik kararlar almak zorunda kalabilir.

Editörün Yorumu

Ice Universe'in paylaştığı son rapor beni çok da şaşırtmadı. Günümüzde markalar ne kadar güçlü cihazlar üretse de iPhone gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Tabii Ultra modeller birçok noktada iPhone'ların en güçlü versiyonlarından daha iyi olabilir. Ancak bu durum satış rakamları üzerinde çok da büyük bir etkiye sahip değil. Tüm bunlara bir de benzer fiyat etiketleri eklenince doğal olarak kullanıcılar iPhone'lara yöneliyor.