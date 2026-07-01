VPN Özellikli Akıllı Telefon Tanıtıldı! Tek Dokunuşla Sizi Gizliyor

Punkt, MC03 isimli yeni bir telefon satışa sundu. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Gizlilik odaklı olan bu telefon reklam izleyicileri engelliyor. Kullanıcılar ayrıca hangi uygulamanın hangi verilere eriştiğini kolayca görebiliyor ve uygulama izinlerini ayarlayabiliyor. Telefonda ayrıca bir VPN aracı da bulunuyor. Bu araç sayesinde bir VPN indirmeye gerek kalmıyor. Üstelik bunlar için ekstra bir ücret de talep edilmiyor.

Punkt MC03'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2436 piksel

1080 x 2436 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 550 nit

550 nit İşlemci: Dimensity 7300

Dimensity 7300 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 64 MP

64 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Hızlı Şarj: 30W kablolu, 15W kablosuz

30W kablolu, 15W kablosuz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikalı

IP68 sertifikalı Ses: Çift stereo hoparlör

Çift stereo hoparlör Çift SIM: Destekliyor.

Destekliyor. İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı AphyOS

Punkt MC03'ün Ekran Özellikleri Neler?

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, OLED ekran üzerinde 1080 x 2436 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 550 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, kapalı alanlar ve aydınlık odalar için oldukça yeterlidir. Dolayısıyla ekrana doğrudan güneş ışığı vurmadığı sürece ev veya ofis ortamında telefon rahatça kullanılabilecektir.

OLED çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

Punkt MC03'ün İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 7300 işlemcisinden alıyor. Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına daha fazla transistör sığdırılabiliyor.

4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 40 FPS, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 83 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 7300 işlemcisine sahip mobil cihazlarda çevrim içi aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ortalama 89 FPS'te oynanabiliyor. Yani donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu arada söz konusu işlemci daha önce TECNO Camon 40 Pro, vivo Y500 ve CMF Phone 1 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

Punkt MC03'ün Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. Telefonun ön yüzeyinde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Punkt MC03'ün Bataryası Kaç mAh?

Android 15 tabanlı AphyOS ile birlikte gelen Punkt MC03, 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefonun bataryasının çıkarılabilir olduğunu belirtelim. Yani eski telefonlarda olduğu gibi arka kapak açılıp kolayca batarya değiştirilebilecek. Cihaz ayrıca 30W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Punkt MC03 Türkiye'de Satılacak mı?

Punkt MC03'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Punkt marka telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Punkt MC03'ün Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

Punkt MC03'ün Fiyatı Ne Kadar?

Punkt MC03 için 745 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 39 bin 683 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 80 bin TL civarında olabilir. Punkt MC03'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Punkt MC03'ün fark yaratan özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Gizlilik odaklı bir telefon olan MC03'te yerleşik olarak bir VPN özelliği bulunuyor. Bu sayede bir VPN programları satın almaya gerek kalmıyor. Cihazda ayrıca hangi uygulamanın hangi veriye eriştiği kolayca görülebiliyor ve hatta bu izinler ayarlanabiliyor.