Hyundai, Toyota'yı Örnek Alacak

İçten yanmalı araçlardan daha verimli olan hibritler, tamamen elektrikli otomobiller gibi menzil sıkıntısı da yaşamıyor. Tüm bu avantajlar göz önüne alındığında çoğu kullanıcı son dönemde hibrit modellere dönmüş durumda. Uzun yıllardır hibrit güç ünitelerine yatırım yapan Toyota bu konuda lider marka konumunda. Bu başarıyı göz ardı etmeyen Hyundai de Japon üreticinin izinden gitmek istiyor.

Hyundai Sadece Hibrit Motorlu Araçlar Mı Üretecek?

Elektrikli otomobillere geçiş sürecinde hibrit otomobillerin önemini en iyi marka bu süreçte hiç kuşkusuz Toyota oldu. Japon üretici, uzun yıllardır tamamen elektrikli modeller yerine hibrit araçları savunuyor. Bu doğrultuda hareket eden Toyota, son dönemde bazı modellerini sadece hibrit güç üniteleri ile sunuyor. Bu konuda yakında Hyundai de Japon üreticiye katılacak gibi görünüyor.

Hyundai Avustralya CEO'su Gavin Donaldson yaptığı açıklama ile benzinli ve dizel motorlardan hibrit ünitelere geçişin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Bu konuda Toyota'yı işaret eden Donaldson, geleneksel motorlu araçlarını hibritlere çevirmek istediklerini aktardı. Geleneksel içten yanmalı motora sahip araçların hibrit modellerden daha iyi yaptığı bir şey olmadığını söyleyen CEO, hibrit otomobillere olan ilgisini dile getirmiş oldu.

Elektrikli otomobil çağına geçişte hızlı bir giriş yapan Hyundai, IONIQ modelleri ile pazarda önemli bir yere sahip. Güney Koreli üretici buna rağmen hibrit motorlu araçların başarısının da farkında. Buna göre Güney Koreli üretici yakın zamanda tıpkı Toyota gibi hibrit araçlara çok daha fazla ağırlık verebilir.

Hibrit Güç Ünitelerinin Avantajları Neler?

Benzinli ve elektrikli güç ünitelerine ev sahipliği yapan hibrit otomobiller geleneksel motorlara göre özellikle daha verimli yapıları ile öne çıkıyor. Özellikle şehir içi trafikte sıkça hibrit modeller, geleneksel motorlu araçların en çok yakıt harcadığı kalkış anında elektrik motorunu kullanarak yakıt tüketiminin önemli oranda düşürülmesine yardımcı oluyor.

Bu modeller ayrıca frenleme sırasında bataryasını şarj ederek enerji kaybını da önemli oranda azaltıyor. Elektrikli modellerden farklı olarak menzil kaygısı yaşatmayan hibrit araçlar, bu konuda da kullanıcılar tarafından bolca tercih ediliyor. Diğer yandan sahip oldukları çok daha karmaşık yapıları nedeniyle hibrit otomobiller, geleneksel modellere göre daha fazla sorun çıkarma olasılığına sahip. Bu da hibrit otomobilin getirdiği verimliliğin dezavantajı olarak sayılabilir.

Editörün Yorumu

Tamamen elektrikli otomobiller her ne kadar kaçınılmaz olarak görülse de geçiş döneminde hibrit otomobiller kesinlikle çok daha mantıklı tercihler olarak öne çıkıyor. Sahip oldukları verimlilik ve menzil sıkıntısının olmaması ile hibrit güç ünitlerini çok daha mantıklı buluyorum. Bu araçlarda yaşanacak olası elektriksel problemler ise araçların getirdikleri yanında kabul edilebilir bir risk olarak kalıyor.