Samsung'un Yeni Akıllı Gözlüğü ile Hiçbir Anı Kaçırmayacaksınız

Samsung ve Google'ın bir süredir yeni bir akıllı gözlük üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Daha önce hakkında çok az bilgi olan Galaxy Glasses adlı bu gözlükle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, günlük hayatı kolaylaştıracak birçok özellikle gelecek. Ayrıca Samsung ekosistemine bağlı kalanları da memnun edecek bir uyumluluğa sahip olacak.

Samsung Galaxy Glasses'ın Özellikleri Neler Olacak?

Samsung Galaxy Glasses, Android XR işletim sistemi ve Samsung'un One UI XR arayüzü ile birlikte gelecek. Bu sayede akıllı gözlük, bildirimleri sesli okuma ve yapay zeka destekli asistan desteği gibi özellikleri kullanıcılarla buluşturacak. Bunun bir akıllı gözlük olması, epey teknolojik bir görünüme sahip olacağını düşündürebilir ama cihaz, tasarımı itibarıyla klasik optik gözlüklere benzeyecek.

Şirket, tasarım konusunda Warby Parker ve Gentle Monster gibi ünlü gözlük markaları ile iş birliğine gidiyor. Böylece günlük kullanım için birebir cihazla karşı karşıya olacağız. Her ne kadar sade bir görünümü olsa da aslında onu çok işlevsel kılan dokunmatik kontrol sistemi de içerecek. Sağ taraftaki sap kısmından parmak hareketiyle şu işlemleri gerçekleştirebileceksiniz:

Gelen aramaları cevaplama

Çalan şarkıyı değiştirme

Ses seviyesini artırıp azaltma

Gözlüğün üzerinde önemli anları hemen kaydetmek için bir kamera düğmesi de yer alacak. Sağ taraftaki sap kısmında yer alan bu düğmeye bir kez basıldığında fotoğraf çekebilecek, basılı tutmanız hâlindeyse video kaydı başlatabileceksiniz. Tabii, kayıt başladığında küçük LED ışıkların yanacağını belirtelim. Bu, çevredeki kişilerin çekim yapıldığının anlamasını sağlayacak.

Bu arada mobil uygulama üzerinden gözlükle çekilen fotoğraf ve videolar otomatik olarak telefona aktarılabilecek. Görüntüler, Galaxy telefonların Now Bar kısmında sıralanacak. Akıllı gözlüğü eğer kaybederseniz -ki bir kulaklık ya da akıllı yüzük boyutunda olmadığı için bu çok beklenebilir bir durum değil- mobil uygulama üzerinden gözlüğünüzü bulma özelliğini kullanabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Glasses, Samsung Cihazlarla Nasıl Entegre Çalışacak?

Galaxy Glasses, Samsung'un diğer giyilebilir cihazları ile entegre çalışarak markanın ekosisteminin bir parçası olacak. Akıllı gözlüğü kontrol etmek için Galaxy Watch saatler üzerinden özel uygulama kullanabileceksiniz. Benzer şekilde Galaxy Ring ve yeni çıkacak olan akıllı yüzük modelinde de el hareketleriyle gözlüğü uzaktan kontrol etmeniz mümkün olacak.

Samsung Galaxy Glasses'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Glasses'ın 379 ila 499 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı iddia edildi. Bu da güncel kurla 17 bin 689 TL ile 23 bin 290 TL aralığında bir fiyata denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise vergilerle beraber başlangıç fiyatı 29 bin TL'yi bulabilir.

Samsung Galaxy Glasses Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un yeni akıllı gözlük modelini 22 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde ilk kez tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikte ayrıca yeni Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip'in yanı sıra yeni Galaxy Watch modellerini de tanıtması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Samsung, akıllı yüzük pazarına girdikten sonra çok büyük bir başarı elde etti. Hem bunu hem daha önce AR ve VR teknolojileri özelinde attığı önemli adımları da göz önüne alarak Galaxy Glasses modelinin de küresel çapta geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanacağını düşünüyorum.