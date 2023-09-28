HUAWEI WATCH GT 4 Serisi Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

HUAWEI, modaya uygun tasarıma odaklanarak gelişmiş sağlık ve fitness özellikleri sunan WATCH GT 4 Serisi akıllı saatlerini Türkiye'de tanıttı.

Kullanıcılar çarpıcı sekizgen çerçeve veya zarif kolye tasarımı arasından seçim yapabiliyor. Saat 8 farklı renkte sunuluyor ve 25.000'den fazla kişiselleştirilebilir saat kadranı sunuyor.

Yeni sağlık özellikleri arasında PPG Aritmi Analizi, Menstrüel Döngü Yönetimi 3.0 ve Uykuda Nefes Farkındalığı yer alıyor. Saatteki TruSeenTM 5.5+ teknolojisi, aktiviteler sırasında kalp atış hızı izleme ve takip etme konusunda çok daha gelişmiş durumda.

Yüzlerce Spor Modu ve Kişiselleştirilebilir Özellikler

Uyku İzleme özelliği ise uyku döngüleri ve solunum sağlığı hakkında bilgi verirken, geliştirilmiş Menstrüel Döngüsü Yönetimi ise adet dönemlerinin tahmin edilmesine yardımcı oluyor.

Fitness tutkunları, geliştirilmiş aktivite halkaları, Stay Fit uygulaması ve yükseltilmiş GNSS takibinden yararlanabiliyor. Saatte aralarından seçim yapabileceğiniz 100'den fazla spor modu bulunuyor.

Akıllı saat ayrıca yeni bir başlatıcı, hızlı mesajlaşma, üçüncü parti uygulama erişimi ve 2 haftaya kadar pil ömrü ile kullanışlı bir yaşam tarzı sunuyor. Bunun yanı sıra hem iOS hem de Android cihazlarla uyumlu çalışabiliyor.

HUAWEI Watch GT 4 Serisi Fiyatı

HUAWEI Watch GT 4 Serisi akıllı saatler, HUAWEI Online Mağaza üzerinden lansman kampanyasıyla 6.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Eylül ayı sonuna kadar geçerli AGT4PR300 kodu kullanılarak 300 TL kupon indiriminin yanında 500 TL de sepet indirimi sağlanıyor. Aynı zamanda yanlarında 700 TL değerinde 1 yıl uzatılmış garanti ve 999 TL değerinde deri kayış hediye ediliyor.

Peki sizin HUAWEI'nin yeni saatı hakkındaki düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.