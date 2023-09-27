Altın Kaplama Huawei Watch Ultimate Design'ın Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Huawei iki hafta önce Barselona'da "Fashion Forward" adlı etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte Huawei Watch GT4 Serisi, Huawei FreeBuds Pro 3 kablosuz kulaklık, Huawei Eyewear 2 akıllı gözlük gibi ürünler tanıtıldı.

Etkinlikte en dikkat çeken ürün 18 ayar altın kaplamaya sahip Huawei Watch Ultimate Design akıllı saati oldu. Saatin Türkiye'de satışa çıkacağı düşünülmüyordu ancak beklendiği gibi olmadı.

Türkiye Fiyatı 79.999 TL!

Altın bir kasa üzerine kurulu olan Huawei Watch Ultimate Design, sürpriz bir şekilde Türkiye'de de satışa çıkıyor. Saat büyük oranda altın kaplamadan oluştuğu için fiyatı bir hayli uçuk; 79.999 TL. Teknoloji ve modanın lüks bir tasarımla birleştiği saat, oldukça ilgi gördü.

Saatin Avrupa’daki 2.999 euro fiyat etiketi Türkiye'de kur çarpımıyla 86 bin TL oluyor. Lüksü ve klasiği sevenler için üretilen Huawei Watch Ultimate Design, 2 Ekim'de ön siparişe açılacak. 18 Ekim'de ise esas satışları başlayacak.

Türkiye'deki en pahalı saatler arasına giren Ultimate Gold Edition, Huawei’in de ilk altın akıllı saati. Altın çerçevesi, altın kelebek tokası, Altın PVD titanyum kayışı ürünün tasarımını oldukça gösterişli yapıyor.

Saatin 24 saat suya dayanıklı olduğunu ve tüplü dalışa müsait olduğunu biliyoruz. Ayrıca Watch GT4'te olduğu gibi kalp atış hızı ve kandaki oksijeni değeri gibi sağlık bilgilerini gösterebildiğini de hatırlatalım.

Peki siz saatin Türkiye'deki fiyat etiketini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilrisiniz.