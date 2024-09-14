Merakla Beklenen Huawei Watch GT 5'in Görüntüleri Sızdırıldı: Tasarımıyla Göz Dolduracak!

Huawei'nin sevilen akıllı saat ailesinin son üyesi yeni Huawei Watch GT 5 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çok yakında tanıtılması beklenen yeni cihaza ait bazı görüntüler ortaya çıktı. Sektörel kaynaklar tarafından internete sızdırılan görseller, yeni saatin tüm tasarım detaylarını ortaya koyuyor. Detaylar haberde.

Yeni Huawei Watch GT 5 Şık Tasarımıyla Rakiplerinin Önüne Geçecek

Henüz geçtiğimiz günlerde üçe katlanabilir akıllı telefon modeli ile teknoloji gündemine oturan Huawei, yeni akıllı saat modeli Huawei Watch GT 5 ile yakaldığı popülerliğini sürdürmeyi hedefliyor. 19 Eylül tarihinde tanıtılması beklenen cihazın tasarımı ve öne çıkarılan özellikleri kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı.

Buna göre yeni Watch GT 5, 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı versiyon ile satışa sunulacak. hem kurma kolu hem de kontrol tuşunu bünyesinde bulunduran versiyonlardan 41 mm'lik model mavi ve gold; 46 mm'lik ise siyah renk seçeneğine sahip olacak.

Huawei'nin yeni akıllı saati, metal bir çerçeveye ve paslanmaz çelik gövde ile dayanıklılık konusunda rakiplerinden bir adım önde olacak. 5 ATM su basıncına kadar dayanıklı olan saat, 41 mm'lik versiyonda 1.32 inç boyutlu ekrana ev sahipliği yaparken, 46 mm'lik versiyon 1.43 inç boyutlu bir panele birlikte gelecek. Saatler, sırasıyla 7 güne kadar ve 14 güne kadar ayakta kalabilen bataryalarla adeta gövde gösterisi yapacak.

Yüzden fazla spor modunu destekleyeceği ve yerleşik GPS özelliğine sahip olmacağı tahmin edilen yeni Huawei Watch GT 5, sağlık özellikleriyle de giyilebilir teknoloji dünyasında zirveye oynayacak. İddialara göre cihaz, TruSense sistemi sayesinde kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve vücut sıcaklığı gibi pek çok ölçümü hatasız şekilde yapacak. Saat ayrıca, EKG ve stres ölçüü gibi değerleri sadece 60 saniyede ölçebilecek.

Sektörel kaynaklardan gelen son bilgilere göre, Huawei'nin yeni akıllı saat modeli 277 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Watch GT 5 modelleri ile ilgili daha fazla bilgiyi 19 Eylül'de gerçekleştirilecek lansmanda öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Huawei Watch GT 5 serisi fiyatını hakedecek özelliklere sahip olacak mı? Yorumlarda buluşalım...