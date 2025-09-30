21 Gün Pil Ömrü Sunan Huawei Watch GT 6, Türkiye’de Rekor Kırdı

Huawei, yeni akıllı saat serisi Watch GT 6’yı Türkiye’de satışa çıkardı. Şirket, Avrupa’da en fazla ön satışın Türkiye’de gerçekleştiğini duyurdu. Uzun pil ömrü, gelişmiş sağlık takibi ve spor özellikleriyle öne çıkan seri, kullanıcıların günlük şarj derdine son vermeyi hedefliyor. Huawei, bu lansmanla Türkiye pazarındaki güçlü konumunu daha da pekiştiriyor.

Huawei Watch GT 6 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Huawei Watch GT 6 serisi, akıllı saatlerin en büyük sorunlarından biri olan kısa pil ömrünü çözmeyi amaçlıyor. Yeni seri, tek şarjla 21 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, yoğun iş temposunda ya da uzun yolculuklarda şarj aleti taşımadan saatlerini rahatça kullanabiliyor.

Saat, yalnızca pil ömrüyle değil, aynı zamanda sağlık ve güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Düşme algılama sistemi sayesinde acil durumlarda belirlenen kişilere otomatik bildirim gönderiliyor. Ayrıca CE sertifikalı Nabız Dalgası Aritmi Analizi özelliği, kalp ritmi düzensizliklerini takip ederek olası sağlık risklerine karşı erken uyarı veriyor.

Spor severler için geliştirilen Sanal Bisiklet Gücü özelliği de profesyonel analiz imkânı sunuyor. Kullanıcılar ek bir sensöre ihtiyaç duymadan performanslarını detaylı şekilde ölçebiliyor. Tüm bunların yanında seri, iOS ve Android cihazlarla tam uyumlu çalışıyor.

Türkiye’de 30 Eylül – 30 Ekim 2025 tarihleri arasında özel kampanyayla satışta olan seride, farklı fiyat ve hediye seçenekleri sunuluyor. Watch GT 6, 9.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken; Watch GT 6 Pro modeli 15.999 TL’den satışa çıktı. Pro modeli tercih eden kullanıcılar, FreeBuds SE 3 kulaklık ve EasyFit 3 kayış hediyesi kazanıyor.

Online mağazaya özel kampanyada ise bazı modellerde Huawei Akıllı Tartı 3 hediye ediliyor. Huawei ayrıca, 30 Ekim’e kadar ürün alan kullanıcıların katılabileceği özel bir çekiliş düzenliyor. Çekilişte MateBook D16, FreeArc ve Akıllı Tartı 3 gibi ödüller kazanma şansı bulunuyor.