Henüz Tanıtılmayan OnePlus 15'in Kutu Açılışı Yapıldı [Video]

OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonuna dair ilginç bir gelişme yaşandı. Henüz tanıtılmayan OnePlus 15'in kutu açılış videosu yayınlandı. Çin merkezli sosyal medya hizmeti Weibo üzerinden paylaşılan video ile birlikte kutudan telefonun yanı sıra hangi aksesuarların çıkacağı belli oldu. Kutuda kılıfın da yer alması şaşırttı.

OnePlus 15'in Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı

2 dakika 14 saniye uzunluğundaki videoya göre kırmızı renkli kutudan telefonun yanı sıra bir adet şarj cihazı, bir adet kırmızı renkli şarj kablosu, bir adet kılıf ve bir adet SIM kart iğnesi çıkacak. Videodaki telefon özel Kum Fırtınası rengine sahip ancak renk konusunda birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor.

Görüntülerde telefonun arka yüzeyinin kare şeklinde bir kamera modülüne sahip olacağını da gözler önüne serdi. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş konumlanacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonun sağ kısmında ses ve güç butonları yer alacak.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. Amiral gemisi işlemci iki adet 4.61 GHz hızında çalışan ana çekirdek ve altı adet 3.63 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içerecek. Snadpragon 8 Elite 5 ayrıca 1.2 GHz hızında bir Adreno 840 GPU'ya sahip olacak.

16 GB RAM'e sahip telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamera yer alacak.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefon 1.5K çözünürlük ve 165Hz ekran yenileme hızı sunacak. Telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj teknolojisi bulunacak. Bu teknoloji, dev bataryanın bile çok kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

OnePlus 15 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15'in 27 Ekim 2025 tarihinde Çin'de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Güçlü donanıma sahip olan OnePlus 13 ise geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.