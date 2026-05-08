Türkiye'de Satılan Apple Watch Modelleri Öğrencilere Özel İndirime Girdi

Apple, öğrenci indirimi ile sattığı ürünler arasına Apple Watch modellerini de ekledi. Böylelikle Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 modelleri normal satış fiyatının altında alınabilir hale geldi.

Öğrenci İndirimi Hangi Apple Watch Modellerinde Geçerli?

Model Normal Fiyat Eğitim Fiyatı İndirim Tutarı Apple Watch Series 11 23.999 TL 21.599 TL 2.400 TL Apple Watch Ultra 3 65.999 TL 59.399 TL 6.600 TL Apple Watch SE 3 15.499 TL 14.299 TL 1.200 TL

Elbette ki bu sadece başlangıç fiyatları. İndirim diğer varyasyonlar için de geçerli. Zaten buna geçici bir indirim gibi bakmamaj gerekiyor. Apple Watch modelleri şirketin eğitim indirimi ile sattığı ürünler arasına girdi. Yani bugünden itibaren tanıtılan her Apple Watch bu indirim kapsamında satın alınabilir olacak.

Apple Watch Öğrenci İndiriminden Kimler Faydalanabiliyor?

Apple’ın eğitim fiyatlarından öğrenciler, öğretmenler ve eğitim çalışanları yararlanabiliyor. Satın alma sırasında eğitim durumunu doğrulamak gerekebiliyor. Bu nedenle kullanıcıların öğrenci ya da eğitim çalışanı olduğunu belgeleyebilmesi gerekiyor.

Apple Watch Almak İçin Öğrenci İndirimi Mantıklı mı?

Aslında bu sorunun cevabı tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre değişebilir. Ancak fiyat anlamında soruyorsanız cevap kesinlikle evet. Örneğin 14.299 TL'ye satılan Apple Watch SE 3, şu an en ucuz Apple'ın sitesinde satılıyor. Öğrenci indirimi sayesinde fiyatları Apple'dan daha ucuz olan Pozitif Teknoloji'de bile bu modelin fiyatı 14.999 TL. Elbette ki bu durum diğer modeller için de farklı değil.

Editörün Yorumu

Öncelikle bir kullanıcı olarak Apple Watch'un öğrenci indirimi uygulanan ürünler listesine girmesinin benine kadar mutlu ettiğini belirtmem gerek. Bildiğiniz üzere şirket kısa süre önce iPhone'lara zam yapmıştı. Hatta AirPods modelleri de benzer şekilde yukarı yönlü bir fiyat artışı görmüştü. Bu nedenle küçük de olsa bir indirim haberi görmek bir kullanıcı olarak beni memnun etti.

Ancak bir Apple Watch Series 9 kullanıcısı ve pek çok akıllı saat kullanmış biri olarak söyleyebilirim ki akıllı saatlerin asıl kullanışlı olduğu şey sağlık takibi. Her ne kadar bu saatlerin çağrı yanıtlama gibi pek çok özelliği bulunsa da sağlık takibi yapmayacaksanız pek de gerekli olmadığını hatırlatmakta fayda var.