Yeni Opel Astra Türkiye'de! Lansmana Özel 300 Bin TL İndirim Var

Yeni Opel Astra Türkiye'ye geldi. Bununla birlikte fiyat etiketi de belli oldu. Konfor odaklı bir araç olarak ön plana çıkan otomobil şu anda lansmana özel olarak 300 bin TL'lik bir indirim bulunuyor. Ayrıca Mayıs ayına özel olarak siyah tavan, grafik gri ve metal renk seçenekleri ücretsiz olarak sunuluyor.

Yeni Opel Astra'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

1,5 litre dizel motorla birlikte gelen Yeni Opel Astra'nın Türkiye fiyatı, 2 milyon 590 bin TL olarak belirlendi ancak lansmana özel olarak 2 milyon 290 bin TL'lik fiyatı bulunuyor. İki fiyat arasında 300 bin TL'lik fark var. Öte yandan Mayıs ayı ile sınırlı olarak siyah tavan, grafik gri ve metalik renk için ayrıyeten ödeme yapma gereksinimi ortadan kalkıyor.

Yeni Opel Astra'nın Özellikleri Neler?

1.5 Dizel 130 HP AT8 Otomatik

4 silindir

96 kW (130 beygir)

300 Nm maksimum tork

209 km/sa maksimum hız

8 ileri otomatik AT8 şanzıman

100 kilometrede 4,9-5,1 litre yakıt tüketimi (WLTP standartlarına göre)

52 litre yakıt deposu

10 inç dijital gösterde paneli, 10 inç multimedya ekranı

422 litre bagaj hacmi

1441-1488 mm yükseklik

2062 mm genişlik (yan aynalar hariç)

4374 mm uzunluk

1379 kg boş ağırlık

2675 mm aks mesafesi

Türkiye'de satışa sunulan yeni Opel Astra, 1,5 litre dizel motora sahip. Bu motor 130 beygir gücü ve 300 Nm tork üretiyor. Bu özellikler, aracın yeterli performans sunacağını gösteriyor. Bagaj doluyken ve araçta yolcu varken dahi çok büyük bir performans kaybı görülmeyecektir.

Araç maksimum 209 km/sa hıza ulaşabiliyor. 130 beygir gücünü göz önüne aldığımızda bunun uzun ideal olduğunu söylemek mümkün. Araçta 8 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Bu sayede uzun yolda düşük devirde çalışarak daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Bu arada WLTP standartlarına göre 100 kilometrede 4,9-5,1 litre yakıt tüketiyor. Özellikle uzun yolculuklarda ve sabit hızda ekonomik bir seçenek hâline geliyor.

Yenilenen Opel Astra, 52 litrelik yakıt deposuna sahip. Düşük yakıt tüketimi göz önünde alındığında bu günlük şehir içi kullanımda pekâlâ yeterli olacaktır. Öte yandan bu otomobil, maksimum 209 km/sa hıza ulaşabiliyor. Yüksek hızlarda motor zorlanmadan çalışacaktır. Uzun yol yapanlar için performans düşüşü pek hissedilmeyecektir.

Güvenlik tarafında önemli özellikler mevcut. Ani frenleme tekerleklerin kilitlenmesini önlüyor. Kaygan zeminde otomatik olarak dengeyi sağlayan otomobil, özellikle kalkışta ya da kaygan zeminde tekerleklerin boş dönmesini engelliyor. Yokuşta frenden ayak çekildiğinde aracın geriye kaymasını kısa süreliğine önleyen sistemle gelen otomobil, ani manevralarda dengenin korunmasını mümkün kılıyor.

Çarpışma anında sürcücü ve yolcuları farklı açılardan gelecek darbelere karşı koruyan hava yastıklarına sahip olan araç, lastiklerdeki basınç düşüşünü otomatik olarak algılayarak sürücüleri uyarıyor. Çocuk koltuğunu araca sabitlemeyi kolaylaştıran sistemle gelen araç, çarpışmalara karşı ek önlem olarak yolcuları koltuğa sabitliyor ve savrulmayı engelliyor.

Yeni Opel Astra'nın Nasıl Bir Tasarımı Var?

Yeni Opel Astra'nın en belirgin farklarından biri ön tarafta. Opel'in ortadaki şimşek logosu parlayarak kendini anında gösteriyor. Araç ya da yaya algılanması durumunda uzun far otomatik olarak kısa fara dönerek gece sürüşü daha güvenli hâle geliyor. Bu otomobilin boş ağırlığı 1379 kg. Çok hafif olduğu söylenemez ama aşırı ağır bir otomobilden bahsetmek de mümkün değil.

Araç 1441-1488 mm uzunluğa, 2062 mm genişliğe sahip. Ön ve arka tekerlek arasındaki mesafe ise 2675 mm. Çok yüksek değil. Bu da virajlarda daha dengeli olduğu anlamına geliyor. Genişliği sayesindeyse arka koltuktakiler de sıkışmış hissetmeyecektir. Diz mesafesi ideal olacaktır.

Editörün Yorumu

Yeni Opel Astra'nın özellikle uzun yol için ideal bir model olduğunu düşünüyorum. Yakıt tüketimi açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Eğer çok fazla yol yapılacaksa ve dizel isteniyorsa lansman kampanyası devam ederken değerlendirilebilir ama sadece şehir içi kullanım için araç bakılıyorsa alternatiflere yönelmekte fayda var.