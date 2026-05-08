iQOO'dan Oyun Canavarı Amiral Gemisi Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

iQOO, geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Neo 11'in devam modeli için geri sayıma geçti. Güvenilir sektör kaynakları iQOO Neo 12 olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı telefonun işlemcisini ve bazı ekran özelliklerini paylaştı. İşte merak edilen detaylar!

iQOO Neo 12 İşlemcisi Ne Olacak?

iQOO Neo 12'nin Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacağını iddia edildi. Bu donanım halihazırda mobildeki en güçlü yongalardan birisi. Bununla birlikte Xiaomi 17 Ultra ve Galaxy S26 Ultra gibi amiral gemisi başta olmak üzere çok sayıda amiral gemisinde kullanılıyor.

Yonga seti 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 4 nm tabanlı yongalara kıyasla daha az ısındığı ve daha yüksek performans gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Oyun performansına baktığımızda PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini söyleyebiliriz. Kısacası mobil pazardaki oyunları herhangi bir sorun olmadan oynayabileceksiniz.

iQOO Neo 12 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO Neo 12’nin 2K veya daha yüksek çözünürlüğe sahip bir ekranla geleceği söyleniyor. Hatırlanacağı üzere geçen yıl piyasaya sürülen Neo 11’de 1440 x 3168 piksel çözünürlük tercih edilmişti. Şu an için modelin diğer ekran özellikleriyle ilgili bir detay paylaşılmadı. Fakat selefine baktığımızda muhtemelen bizleri 144Hz yenileme hızı sunan ve yaklaşık 6,8 inç boyutlarında AMOLED bir ekran karşılayacak gibi görünüyor.

iQOO Neo 12 Kamerası Nasıl Olacak?

iQOO Neo 11'de 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu kullanılmıştı. Önde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyordu. Bu kapsamda yeni modelde çözünürlüklerin artması ya da aynı kalması bekleniyor. Yani cihazın kamera performansında selefiyle benzer bir deneyim sunması söz konusu.

iQOO Neo 12 Bataryası Nasıl Olacak?

iQOO Neo 12’nin bataryasıyla ilgili şu ana dek bir detay paylaşılmadı. Fakat bir önceki modelde 7.500 mAh’lik bir batarya mevcut olduğunu düşündüğümüzde yeni modelde çok yüksek ihtimalle 7.500 mAh veya daha üzeri bir pilin yer alması kuvvetle muhtemel görünüyor. Şarj hızlarının ise 100W hızlarında olacağını söyleyebiliriz.

iQOO Neo 12 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Neo 11 geçtiğimiz yılın ekim ayında piyasaya sürüldü. Bu nedenle Çinli markanın yeni modelde de selefinin tanıtım takvimini takip etmesi ihtimaller dahilinde. Yani çok yüksek ihtimalle iQOO Neo 12 bu yılın ekim ayında kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunun dışında vivo ülkemizde aktif bir marka olsa da maalesef iQOO'nun telefonlarını burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle Neo 12'nin Türkiye'yi pas geçeceğini söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

iQOO Neo 12 ile ilgili ilk ortaya çıkan detaylar amiral gemisi seviyesinde bir performans sunacağı yönünde. Özellikle işlemci beni heyecanlandırdı diyebilirim. Zira Snapdragon 8 Elite Gen 5 an itibariyle mobil pazarın en güçlü işlemcilerinden ve oyun gibi görevlerde kullanıcıları fazlasıyla memnun edeceğini söyleyebilirim.