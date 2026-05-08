One UI 9.5 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri Netleşti! [Liste]

Samsung’un Android 17 tabanlı One UI 9.5 güncellemesi için geri sayım başladı. Yeni özellikler, performans iyileştirmeleri ve yapay zekâ odaklı yeniliklerle gelmesi beklenen güncelleme için kullanıcıların en çok merak ettiği konu, hangi modellerin yükseltileceği. Peki One UI 9.5 hangi Samsung telefon ve tabletlere gelecek? İşte Android 17 tabanlı One UI 9.5 güncellemesi alması beklenen modeller...

Hangi Samsung Modeller One UI 9.5 Güncellemesi Alacak?

Samsung Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Z Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Flip 8

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy A Serisi

Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy Tab Serisi

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11+

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab Active 5

Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro

One UI 9.5 Yenilikleri Neler?

One UI 9.5 güncellemesinin kullanıcılarla çok sayıda yeni özellik buluşturması bekleniyor. Aktarılan bilgilere göre Samsung, Apple’ın NameDrop özelliğine benzer bir sistemi Galaxy cihazlara getirecek. Bu sayede iki Galaxy cihaz birbirine yaklaştırılarak fotoğraf, belge ve kişi bilgileri hızlı şekilde paylaşılabilecek. Söz konusu özelliğin NFC teknolojisiyle çalışacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte One UI içerisindeki Galaxy AI tarafında da önemli yenilikler sunulacak. Web sayfası özetleme ve gelişmiş yazma araçları gibi yeni yapay zekâ özelliklerinin geleceği ifade ediliyor. Ayrıca Samsung’un kendi internet tarayıcısı olan Samsung Internet için "Ask AI" isimli yeni bir özellik üzerinde çalıştığı aktarılıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, açık olan web sayfasıyla ilgili doğrudan yapay zekâya soru sorabilecek. Mesela uzun bir metin varsa doğrudan bu metnin özetlenmesi için bir istekte bulunmak mümkün olacak.

Öte yandan Android 17 tabanlı One UI 9.5 sürümünün daha akıcı animasyonlar, daha hızlı arayüz, iyileştirilmiş pil performansı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle birlikte geleceği de mevcut bilgiler arasında.

One UI 9.5 Ne Zaman Yayınlanacak?

Android 17 tabanlı One UI 9.5 sürümünün 2027 yılının başlarında hazır olması bekleniyor. Güncellemenin Samsung’un şubat ayında tanıtacağı Galaxy S27 serisiyle birlikte yayınlanacağı tahmin ediliyor. Bu arada Galaxy S27 modellerinin kutudan direkt One UI 9.5 ile çıkacağını da belirtelim.

Editörün Yorumu

Bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak Android 17 tabanlı One UI 9.5 güncellemesi alacak modeller arasında benim telefonumun da yer alması güzel bir gelişme. Tabii sadece benim için değil. Özellikle yapay zekâ özellikleri, daha akıcı animasyonlar ve pil optimizasyonu gibi yenilikler düşünüldüğünde güncelleme için beklentimin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullandığınız Samsung telefon veya tablet de One UI 9.5 güncellemesi alacak modeller arasında yer alıyor mu? Yorumlarda buluşalım.