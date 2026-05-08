One UI 9.5 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri Netleşti! [Liste]
Samsung'un merakla beklenen One UI 9.5 güncellemesi için liste netleşti. İşte Android 17 tabanlı One UI 9.5 güncellemesi alması beklenen Samsung modelleri!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung’un Android 17 tabanlı One UI 9.5 güncellemesini Galaxy S23 serisinden Galaxy S26 serisine, Z Fold/Flip modellerinden Galaxy Tab tabletlerine kadar çok sayıda cihaz için yayınlaması bekleniyor.
- One UI 9.5 ile NFC destekli dosya paylaşımı bir yana Galaxy AI tarafında da önemli yenilikler sunulacak. Öyel ki web sayfası özetleme, gelişmiş yazma araçları ve Samsung Internet için "Ask AI" gibi yapay zekâ özellikleri öne çıkıyor.
- Güncellemenin 2027 yılının başlarında yayınlanacağı ve Galaxy S27 serisinin kutudan direkt One UI 9.5 ile çıkacağı tahmin ediliyor.
Samsung’un Android 17 tabanlı One UI 9.5 güncellemesi için geri sayım başladı. Yeni özellikler, performans iyileştirmeleri ve yapay zekâ odaklı yeniliklerle gelmesi beklenen güncelleme için kullanıcıların en çok merak ettiği konu, hangi modellerin yükseltileceği. Peki One UI 9.5 hangi Samsung telefon ve tabletlere gelecek? İşte Android 17 tabanlı One UI 9.5 güncellemesi alması beklenen modeller...
Hangi Samsung Modeller One UI 9.5 Güncellemesi Alacak?
Samsung Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
Samsung Galaxy Z Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 8
- Samsung Galaxy Z Flip 8
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
Samsung Galaxy A Serisi
- Samsung Galaxy A57
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A37
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17
- Samsung Galaxy A16
- Samsung Galaxy A15
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy Tab Serisi
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11+
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab Active 5
- Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro
One UI 9.5 Yenilikleri Neler?
One UI 9.5 güncellemesinin kullanıcılarla çok sayıda yeni özellik buluşturması bekleniyor. Aktarılan bilgilere göre Samsung, Apple’ın NameDrop özelliğine benzer bir sistemi Galaxy cihazlara getirecek. Bu sayede iki Galaxy cihaz birbirine yaklaştırılarak fotoğraf, belge ve kişi bilgileri hızlı şekilde paylaşılabilecek. Söz konusu özelliğin NFC teknolojisiyle çalışacağı belirtiliyor.
Bununla birlikte One UI içerisindeki Galaxy AI tarafında da önemli yenilikler sunulacak. Web sayfası özetleme ve gelişmiş yazma araçları gibi yeni yapay zekâ özelliklerinin geleceği ifade ediliyor. Ayrıca Samsung’un kendi internet tarayıcısı olan Samsung Internet için "Ask AI" isimli yeni bir özellik üzerinde çalıştığı aktarılıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, açık olan web sayfasıyla ilgili doğrudan yapay zekâya soru sorabilecek. Mesela uzun bir metin varsa doğrudan bu metnin özetlenmesi için bir istekte bulunmak mümkün olacak.
Öte yandan Android 17 tabanlı One UI 9.5 sürümünün daha akıcı animasyonlar, daha hızlı arayüz, iyileştirilmiş pil performansı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle birlikte geleceği de mevcut bilgiler arasında.
One UI 9.5 Ne Zaman Yayınlanacak?
Android 17 tabanlı One UI 9.5 sürümünün 2027 yılının başlarında hazır olması bekleniyor. Güncellemenin Samsung’un şubat ayında tanıtacağı Galaxy S27 serisiyle birlikte yayınlanacağı tahmin ediliyor. Bu arada Galaxy S27 modellerinin kutudan direkt One UI 9.5 ile çıkacağını da belirtelim.
Editörün Yorumu
Bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak Android 17 tabanlı One UI 9.5 güncellemesi alacak modeller arasında benim telefonumun da yer alması güzel bir gelişme. Tabii sadece benim için değil. Özellikle yapay zekâ özellikleri, daha akıcı animasyonlar ve pil optimizasyonu gibi yenilikler düşünüldüğünde güncelleme için beklentimin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullandığınız Samsung telefon veya tablet de One UI 9.5 güncellemesi alacak modeller arasında yer alıyor mu? Yorumlarda buluşalım.