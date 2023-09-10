Huawei Watch GT4 Akıllı Saati Sızdırıldı!

Huawei, yakında Barselona'da önemli bir etkinliğe imza atacak. 14 Eylül tarihinde gerçekleşecek etkinlikte, şirketin satışa sunacağı akıllı saati Huawei Watch GT4 serisi tanıtılacak. Henüz kimse akıllı saat hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değilken yeni bir gelişme yaşandı.

Huawei Watch GT4'ün görüntüleri ve özellikleri internet üzerinden sızdırıldı. Saatin görselleri, cihaz hakkında bazı bilgilere ulaşmamızı sağladı.

Feminen Tasarımıyla Dikkat Çekti!

İnternete sızdırılan görsellere baktığımızda Watch GT4'ün zarif bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Bu sebeple akıllı saatin feminen bir yapıda olacağına dair söylentiler yayıldı.

Hakkında çok fazla bilgiye ulaşamamış olsak da sızıntılar bize saatin iki farklı modeli oluğunu gösteriyor. Modellerden biri 41 mm, diğeri 46 mm boyutunda olacak. İşte bahsi geçen feminen tasarım, 41 mm boyutundaki saat için geçerli olacak.

Çünkü küçük boyutu sayesinde kolda daha zarif ve kibar duracak. 46 mm boyutundaki saatin ise daha çok erkekler tarafından tercih edilceği düşünülüyor. Özellikle saatin çerçevesi ve çıkıntılı kenarları erkek müşterilerin ilgisini çekebilir.

Huawei Watch GT4'ün paslanmaz çelik gövdeden oluşması bekleniyor. Kayışının da gövdesine uyumlu bir biçimde üretileceği düşünülüyor. Hem akıllı saate hem de akıllı bilekliğe benzeyen Watch GT4, pil ömrü bakımından da güçlü olacak.

Son olarak kesin bir bilgi olmasa da saatin yurt dışında 249 ila 399 euro arasındaki fiyatlarda satışa sunulması bekleniyor.

Peki sizce Huawei Watch GT4 beklentileri karşılayacak mı? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşmayı unutmayın.