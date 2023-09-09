Google, Pixel Watch 2'nin Tanıtım Videosunu Yayınladı!

Google'ın "Made by Google" etkinliği yaklaşıyor. 4 Ekim 2023'te New York'ta gerçekleşecek etkinlikte, Pixel 8 serisi (Pixel 8 ve Pixel 8 Pro) ve Pixel Watch 2 gibi giyilebilir cihazlar tanıtılacak.

Google lasman tarihi yaklaştıkça cihazlarla ilgili yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Pixel 8'in tanıtım videosunu yayınlayan şirket, bugün Pixel Watch 2'nin kısa bir teaser'ını yayınladı.

YouTube ve X'ten (eski adıyla Twitter) yayınlanan videoda akıllı saatin tasarımı net bir şekilde görünüyor.

Özellikleri Neler?

Henüz Pixel Watch 2'nin tasarım olarak Pixel Watch'tan pek bir farkı olduğunu söyleyemeyiz. Akıllı saatin geçen yıl piyasaya çıkan ilk versiyonundan tasarım yönünden en büyük farkı, paslanmaz çelik yerine alüminyum gövdesinin olması.

İşte saatin tasarımını daha net görebileceğiniz tanıtım videosu:

Saatin bir diğer önemli özelliği ise toza ve suya dayanıklı olması. Videoda görüldüğü üzere cihazın arkasında "IP68" yazıyor. Bu da Pixel Watch 2'nin ilk modele göre daha dayanıklı olacağını ve IP68 toz ve su direncine sahip olacağını gösteriyor.

Orijinal Pixel Watch'ın suya dayanıklı akıllı saat modelleri arasında olduğunu söyleyebiliriz. Saatin 50 metreye kadar suya dayanıklı olduğunu ve tere karşı dirençli olduğunu göz önünde bulundurursak, ikinci modelin bu özelliklerden daha fazlasını taşıyacağını söyleyebiliriz.

Pixel Watch 2'nin ön siparişleri 4 Ekim'de açılacak. Şirketin Made by Google etkinliğinde diğer cihazlarını tanıtmasının ardınan akıllı saatin daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

Peki siz tanıtım videosunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.