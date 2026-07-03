Huawei'in Çok Değerli Akıllı Saati Türkiye'de! Tam 270 Bin TL

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HUAWEI Watch Ultimate Design serisi Türkiye'de satışa sunuldu. HUAWEI Watch Ultimate Design Spring Edition ve HUAWEI WATCH Ultimate Design Royal Gold, sadece teknolojik birer cihaz değil, aynı zamanda koleksiyon değeri taşıyan ve dünyada son derece kısıtlı sayıda üretilen birer Limited Edition sanat eseri olarak lüks tüketim meraklılarının beğenisine sunuluyor.

Akıllı saatlerin yanı sıra yüksek performanslı tablet HUAWEI MatePad Pro Max de Türkiye'de satışa sunuldu. Üst düzey üretkenlik ve yaratıcı deneyimler için geliştirilen MatePad Pro Max, markanın premium ürün ekosistemini tamamlayan en yeni üyelerden biri olarak öne çıkıyor.

HUAWEI Watch Ultimate Design Serisinin Fiyatı Ne Kadar?

HUAWEI Watch Ultimate Design Spring Edition modeli 269.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu nadide mücevher saati satın alan kullanıcılara, dış gövde ve ekran için kaza sonucu hasar koruması sağlayan, 2 yıl içinde 2 defa kullanım haklı HUAWEI Care+ güvencesi hediye ediliyor.

Asil mor ile altının muhteşem uyumunu sunan HUAWEI WATCH Ultimate Design Royal Gold modeli de yine 269.999 TL'ye satılıyor. Royal Gold modelini tercih eden kişiler, dilerlerse cihazlarına ek koruma sağlamak amacıyla sunulan ve 4.999 TL fiyat etiketi taşıyan 1 Yıl Ekstra Garanti güvencesine sahip olabiliyor.

HUAWEI Watch Ultimate Design Serisi Neler Sunuyor?

dünyaca ünlü lüks mücevher tasarımcısı Francesca Amfitheatrof'un vizyonunu taşıyan HUAWEI Watch Ultimate Design Spring Edition, Huawei'nin ilk mücevher akıllı saati olma ünvanına sahip. Bu model, Fibonacci altın oran sarmalından esinlenilerek tasarlanan asma dalı motifli kordon kulaklarında, usta ellerle mikroskop altında tek tek işlenen tam 99 adet gerçek doğal elmasla bezeniyor.

Tasarımın odak noktasını oluşturan manolya çiçeği formundaki kurma kolunun merkezinde ise tek büyük ve berrak bir elmas yer alıyor. Saatin ekranını koruyan safir kristal cam, ışığı her açıdan mükemmel bir şekilde kırmak üzere 60 fasetli elmas kesim geometrisiyle usta zanaatkarlar tarafından günlerce süren fırınlama ve işleme süreçlerinin ardından üretiliyor.

Saatin gövdesi yüksek parlaklıktaki özel titanyum alaşımıyla şekillenirken, titanyum kordonun üzerindeki ultra sert kaplama saatin büyüleyici ışıltısını çizilmelere karşı koruyor. HUAWEI WATCH Ultimate Design Royal Gold modeli ise havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılan, paslanmaz çelikten neredeyse üç kat daha dayanıklı ama son derece hafif Zirkonyum tabanlı "Likit Metal" gövdesiyle dikkat çekiyor.

Sektörde bir ilk olan koyu mor nanokristal seramik bezel, el işçiliğiyle kasaya ve bezel kenarlarına yerleştirilen 10 adet 18K altın segmentle zenginleştirilerek asil bir kontrast sunuyor. Saatin titanyum kordonu, havacılık standartlarında mor iyon kaplamayla korunurken, patentli elastik kelebek tokası sayesinde milimetrik bir konfor ayarı sunuyor. Kurma kolunun üzerindeki elmasla oyulmuş 3D trapezoit desenler ise estetik bütünlüğü tamamlıyor.

HUAWEI MatePad Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

Tabletin gri renk seçeneğine sahip Folio kılıflı versiyonu 62.999 TL fiyat etiketiyle sunulurken, bu paketi tercih eden kullanıcılara 3.999 TL değerindeki Folio kılıf ile 5.999 TL değerindeki M-Pencil Pro hediye ediliyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürüm 69.999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip mavi versiyon ise 79.999 TL'ye satılıyor.

79.999 TL'lik bu en üst paketi tercih eden kullanıcılara, tableti tam donanımlı bir bilgisayara dönüştüren 11.999 TL değerindeki yenilikçi Glide Klavye ile birlikte 5.999 TL değerindeki M-Pencil Pro ücretsiz olarak sunuluyor.