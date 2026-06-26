Huawei'in Yeni Mağazasının Açılışında Sizi Büyük Sürprizler Bekliyor

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Huawei, İstanbul'da yeni mağazasını açmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre 4 Temmuz 2026 tarihinde açılışa katılan bütün ziyaretçileri son derece ilgi çekici sürpriz hediyeler bekliyor. Ayrıca alışveriş yapacak olanlar için de önemli indirim fırsatları sunulacak.

Huawei, Mağaza Açılışında Ziyaretçilere Hangi Fırsatları Sunacak?

Ücretsiz Cihaz Bakımı: Ziyaretçilerin Huawei cihazları için temizlik, bakım ve ücretsiz ekran koruyucu film uygulaması hizmeti sunulacak.

Ziyaretçilerin Huawei cihazları için temizlik, bakım ve ücretsiz ekran koruyucu film uygulaması hizmeti sunulacak. Avantajlı Servis Ayrıcalıkları: Arıza tespit işlemleri ve işçilik hizmetleri tamamen ücretsiz olacak.

Arıza tespit işlemleri ve işçilik hizmetleri tamamen ücretsiz olacak. Deneyimle, Hediyeni Al: Mağazada yer alan ürünleri deneyimleyen ziyaretçilere sürpriz hediyeler dağıtılacak.

Mağazada yer alan ürünleri deneyimleyen ziyaretçilere sürpriz hediyeler dağıtılacak. Panda ile Fotoğraf Çek, Kazan: Etkinlik alanında bulunan Panda ile fotoğraf çekilip paylaşan veya yorum yapan kişilere özel hediyeler verilecek.

Etkinlik alanında bulunan Panda ile fotoğraf çekilip paylaşan veya yorum yapan kişilere özel hediyeler verilecek. Açılışa Özel Dev Fırsatlar: 3.000 TL'ye varan indirimler, 7.499 TL değerinde servis ayrıcalıkları ve 1.000 TL'ye varan sürpriz hediyeler.

Huawei, Marmara Forum AVM'de Huawei Deneyim Mağazası açacak. "Takvimleri Ayarlayın" mesajı ile duyurulan bu büyük açılış gününde mağazayı ziyaret edecek kişilere beş farklı sürpriz eşlik edecek. Belirtilen tarihte ziyaretçilerin Huawei cihazları için temizlik, bakım ve ücretsiz ekran koruyucu film uygulaması hizmeti sunulacak.

Arıza tespit işlemleri ve işçilik hizmetleri tamamen ücretsiz olacak. Mağaza içinde yeni nesil teknolojik ürünleri deneyimleyen ziyaretçilere sürpriz hediyeler dağıtılacak. Etkinlik alanında yer alan Panda ile fotoğraf çekilip paylaşan veya yorum yapan kişilere özel hediyeler verilecek.

Tüm bunlara ek olarak alışveriş yapacak kişileri de birbirinden önemli avantajlar bekliyor olacak. Bu avantajlar arasında 3.000 TL'ye varan indirimler, 7.499 TL değerinde servis ayrıcalıkları ve 1.000 TL'ye varan hediyeler yer alacak.