145 Bin TL İndirim! Fiat Egea Fiyat Listesi Paylaşıldı

Fiat Egea'nın Temmuz 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Bu liste ile beraber güncel sıfır araba fiyatları belli oldu. Fiat'ın ayrıca Egea için Temmuz ayına özel olarak kampanyası da bulunuyor. Bu kampanya sayesinde daha düşük bir fiyat ile araba satın alınabiliyor. Peki, Fiat Egea kaç TL fiyat etiketiyle satılıyor?

Fiat Egea Sedan'ın Güncel Fiyatı Ne Kadar? (Temmuz 2026)

Model Adı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı Nakit Alımda İndirim Miktarı Easy 1.6 Manuel 1.499.900 TL 1.369.900 TL 130.000 TL Easy 1.6 Otomatik 1.859.900 TL 1.759.900 TL 100.000 TL Urban 1.6 Manuel 1.599.900 TL 1.459.900 TL 140.000 TL Urban 1.6 Otomatik 1.951.900 TL 1.851.900 TL 100.000 TL Lounge 1.6 Manuel 1.674.900 TL 1.529.900 TL 145.000 TL Lounge 1.6 Otomatik 2.021.900 TL 1.921.900 TL 100.000 TL

Fiat Egea Sedan 2026 Temmuz fiyat listesinde Easy, Urban ve Lounge olmak üzere üç farklı donanım paketi mevcut. Easy 1.6 Manuel sürümü için 1 milyon 499 bin 900 TL fiyat etiketi belirlendi. Kampanya kapsamında bu sürüm 1 bin 369 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani 130 bin TL'lik bir indirim bulunuyor.

Easy 1.6 Otomatik sürümü 1 milyon 859 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu sürüm kampanya ile birlikte 1 milyon 759 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani 100 bin TL tutarında bir indirim mevcut. Urban 1.6 Manuel sürümü, kampanya kapsamında 1 milyon 599 bin 900 TL yerine 1 milyon 459 bin 900 TL'ye satılıyor. Bu sürümd eise 140 bin TL'lik indirim yer alıyor.

Urban 1.6 Otomatik sürümü için 1 milyon 951 bin 900 TL fiyat etiketi belirlendi. Bu versiyon kampanya kapsamında 1 milyon 851 bin 900 TL'ye düştü. 100 bin TL'lik bir indirim bulunuyor. Lounge 1.6 Manuel sürüm, kampanya kapsamında 1 milyon 674 bin 900 TL yerine 1 milyon 529 bin 900 TL'ye satılıyor. Bu sürümde 145 bin TL'lik bir indirim mevcut.

Fiat Egea'nın Lounge 1.6 Otomatik sürümü 2 milyon 21 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu sürüm kampanya ile birlikte 1 milyon 921 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu versiyonda 100 bin TL'lik bir indirim bulunuyor. Bu arada kampanyanın nakit alımlarda geçerli olduğunu belirtelim.

Fiat Egea Cross'un Güncel Fiyatı Ne Kadar? (Temmuz 2026)

Model Adı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı Nakit Alımda İndirim Miktarı Street 1.6 Otomatik 1.880.500 TL 1.780.500 TL 100.000 TL Urban 1.6 Otomatik 1.950.500 TL 1.850.500 TL 100.000 TL Lounge 1.6 Otomatik 2.020.500 TL 1.920.500 TL 100.000 TL Limited 1.6 Otomatik 2.090.500 TL 1.990.500 TL 100.000 TL

Fiat Egea Cross'un Street, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere dört farklı sürümü bulunuyor. Street 1.6 Otomatik sürümü için 1 milyon 880 bin 500 TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm kampanya ile birlikte 1 milyon 780 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yani 100 bin TL'lik bir indirim mevcut.

Urban 1.6 Otomatik sürümü için 1 milyon 950 bin 500 TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm kampanya ile birlikte 1 milyon 850 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu versiyonda da 100 bin TL'lik bir indirim bulunuyor. Lounge 1.6 Otomatik sürümü, 2 milyon 20 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu sürüm kampanya kapsamında 1 milyon 920 bin 500 TL'ye düştü.

Egea Cross'un Limited 1.6 Otomatik sürümü 2 milyon 90 bin 500 TL'ye satılıyor. Bu versiyon kampanya ile birlikte 1 milyon 990 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Limited 1.6 Otomatik sürümününde de 100 bin TL'lik bir indirim bulunuyor.

Editörün Yorumu

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Fiat Egea'nın fiyat performans konusunda iddialı olduğunu düşünüyorum. Listede en düşük fiyatlı otomobil, 1 milyon 369 bin 900 TL'den başlıyor. Bu arada Temmuz ayına özel oldukça iyi indirimlerin olduğunu söyleyebilirim. Örneğin nakit alımda geçerli olan kampanya kapsamında Lounge 1.6 Manuel sürümü 1.674.900 TL yerine 1.529.900 TL'ye satılıyor. Bu sürümde 145 bin TL'lik bir indirim mevcut.