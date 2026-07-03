Çıkışı Yılan Hikayesine Dönen Kameralı AirPods İçin Tatsız Gelişme!

Apple'ın çıkışı neredeyse yılan hikayesine dönen kameralı AirPods modeliyle ilgili bazı önemli gelişmeler söz konusu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay Mark Gurman gibi kaynaklar kulaklığın 2027'de çıkabileceğini iddia etmişti. Ancak son gelişmeler bunun tam tersini gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Kameralı AirPods Gerçekten Çıkacak mı?

Geçen aya kadar çok yakında tanıtılacağı söylenen kameralı AirPods için kötü haber geldi. Güvenilir kaynaklara göre Apple an itibarıyla söz konusu proje üzerinde çalışmayı bıraktı. Yani kameralı AirPods iptal edildi diyebiliriz. En azından yakın gelecekte böyle bir ürün görmeyeceğiz.

Şu an için Apple'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini belirtelim. Tabii şirket şu aşamada geliştirme sürecindeki bir ürünün iptal edilmesine yönelik bir açıklama yapmayacaktır. Kısacası markanın söz konusu modelle ilgili herhangi bir duyuru yapmasını beklemiyoruz.

Kameralı AirPods Neden İptal Edildi?

Kaynaklara göre Apple'ın kameralı AirPods'u iptal etmesinin ardında iki sebep bulunuyor. Bunlardan ilki günümüzde sıkça duyduğumuz bileşen maliyetlerindeki artış. Bu kapsamda şirketin kaynaklarını daha mantıklı projelerde kullanacağı söyleniyor.

Buradaki bir diğer neden ise gizlilik endişesi gibi görünüyor. Bunu biraz daha açarsak kulaklık isminden de anlaşılacağı üzere kameralara sahip olacaktı. Bunun da gizli çekim gibi endişelere neden olduğu belirtiliyor. Her ne kadar geçmiş raporlarda kulaklığın habersiz görüntü almasını engellemek için bir uyarı ışığına sahip olacağı söylense de görünüşe göre şirket böyle bir riski almak istemedi.

Maalesef yukarıda bahsettiğimiz nedenler kameralı AirPods'un sonunu getirdi. Aslında mantık olarak güzel olsa da kamera detayı özellikle gizlilik konusunda sorunlar yaratabilirdi. Tabii tüm bu detayların bir sızıntıdan ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor. Belki şirket söz konusu sorunları gidererek hiç beklemediğimiz bir anda ürünü piyasaya sürebilir.

Kameralı AirPods Çıksaydı Nasıl Çalışacaktı?

Bugüne dek ortaya çıkan raporlara göre kameralı AirPods'un sap kısımlarında minyatür kameralar kullanılacaktı. Bu kameralar kulaklığı kulağınıza taktığınızda direkt olarak karşıya bakacaktı. Bu sayede Siri'ye çevrede gördüğünüz nesneler hakkında sorular sorabilecektiniz. Hatta isteğiniz doğrultusunda kulaklık fotoğraf çekip video da kaydedebilecekti.

Editörün Yorumu

Açıkçası Apple'ın kameralı AirPods'u piyasaya süreceğine çok fazla ihtimal vermemiştim. Belki şirket kendi içerisinde bu ürünle ilgili denemeler yapmıştır. Hatta geliştirmiştir bile. Ancak her geliştirilen ürün satışa çıkacak diye bir zorunluluk yok. Benim tahminim şirket bir süre bu kulaklığı geliştirdi ve yazıda da bahsedilen detaylardan dolayı iptal kararı aldı.