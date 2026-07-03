Xiaomi'den Yeni Telefon Geliyor! 7500 mAh Bataryaya Sahip

Xiaomi yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi 17 5G isimli telefonun batarya kapasitesi, şarj hızı ve RAM seçenekleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazın suya dayanıklı olup olmayacağı da açıklığa kavuştu. Bu arada ucuz Android telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Redmi 17 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Günümüzde amiral gemisi telefonlar bile genellikle 5.000 mAh civarında batarya kapasitesi ile birlikte gelirken Redmi 17 5G, 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacak. Örneğin 5G bağlantısı etkinken YouTube üzerinden video izlenirken aynı zamanda sosyal medyada gezildiğinde bile şarj sorunu yaşanmayacak.

Bu yüksek batarya kapasitesinin sunacağı en büyük avantaj dışarıdayken elde edilecek. Özellikle uzun saatler süren seyahatlerde veya gün boyu prizin olmadığı bir ortamda çalışan kişiler, şarj sorunu yaşamayacak. Bununla birlikte gün içinde "telefonumun şarjım bitecek mi" endişesi de olmayacak. Dışarıda taşıması biraz zor olan powerbank'lere de gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi 15'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Dolayısıyla batarya kapasitesi tarafında önemli bir artış yaşanacak. Bununla birlikte Redmi 17 5G, önceki modelden daha uzun bir pil ömrü sunacak. Bu arada Redmi 13'te 5.030 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Redmi 17 5G'nin RAM ve Depolama Seçenekleri Neler Olacak?

Redmi 17 5G, 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri buluancak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Redmi 15'in RAM tarafında 4 GB ve 8 GB, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.

Redmi 17 5G Suya Dayanıklı Olacak mı?

Redmi 17 5G, IP64 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, telefonun su sıçramalarına ve toza dayanıklı olmasını sağlayacak. Bu önemli bir avantaj çünkü dışarıda beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak. Bu arada Redmi 15'te de IP64 sertifikası tercih edilmişti.

Redmi 17 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi 17 5G'nin 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi 15, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Redmi 17 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi 15, Redmi 15C, Redmi Note 15 ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi 17 5G Türkiye'de satışa sunulabilir. Redmi 17 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Redmi 17 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL'ye satılıyor. Redmi 17 5G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 17 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi 17 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor.