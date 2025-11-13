Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri Sahiplerini Buldu! Türk Fotoğrafçılardan Büyük Başarı

Bir zamanlar gün ışığında bile düzgün fotoğraf çekemeyen akıllı telefon kameraları, günümüzde profesyonel makinelerle yarışıyor. Huawei ise bu gelişimin en büyük mimarlarından biri olarak, 2017'den beri düzenlediği XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri ile mobil fotoğrafçılığın ilerleyişini gözler önüne seriyor.

Bu doğrultuda mobil fotoğrafçılık dünyasının en prestijli yarışmalarından biri kabul edilen Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri’nin 2025 sonuçları, Paris’teki düzenlenen törende açıklandı. Bu yıl 170’ten fazla ülkeden yüz binlerce fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada Türk fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, “Yılın Fotoğrafçısı” finalistleri arasına girdi.

Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri

Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri, Paris’teki Grand Palais’de gerçekleşen törende sahiplerini buldu. Yarışma kapsamında Huawei kullanıcılarının kendi telefonlarıyla çektiği fotoğraflar değerlendirildi. Dünyanın dört bir yanından binlerce fotoğraf arasında en iyi 100 fotoğraf seçildi.

Bu sene birincilik Çin'den bir fotoğrafa giderken, 2021 ve 2022’de iki kez birincilik kazanan Mehmet Emin Coruş'un fotoğrafı ise birinci seçildi. Mehmet Emin Coruş’un ödül alan karesi, soğuktan korunması için yeni doğan bir manda buzağısını barınağa taşıyan çiftçiyi ve yavrusunu adım adım takip eden anne mandayı konu alıyor.

Jüri, fotoğrafın insan, hayvan ve doğa arasındaki saf bağ ile sessiz dayanışmayı yalın bir dille göstermesini özellikle övdü. Törene katılamayan Coruş, kaydettiği videoda şu sözlerle duygularını paylaştı:

Bir zamanlar hamur yoğururken, köyde gezerken hayal kurardım. Şimdi o hayaller bir Huawei telefonun kamerasından dünyaya uzanıyor. Bu ödül yalnızca bana değil; elindekilerle yetinip kalbiyle üreten herkese ait.

Elbette ki Coruş, yarışmada başarılı olan tek temsilcimiz değildi. Hürdoğan Keskin ve Koray Özpalamutçu da Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri'nde ilk 100'e girmeyi başardı. Yarışma her yıl düzenleniyor ve ödüllü fotoğrafçılardan oluşan bir jüri tarafından değerlendiriliyor. İlk üçe girenlere ise 10 bin dolar ödül veriliyor.