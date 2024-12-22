Huawei, Yeni Mate 70 Serisiyle İnanılması Güç Satış Rakamlarına Ulaştı: Eski Günlerine Geri Mi Dönüyor?

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung ile yarışan Huawei, hala tam olarak gücünü toparlayamasa da zaman zaman eski günlerini hatırlatıyor. Firma, son olarak geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Huawei Mate 70 serisiyle inanılması güç satış rakamlarına ulaştı.

Aktarılanlara göre şirketin yeni amiral gemisi serisi Çin'de satışa çıktığı günden itibaren adeta yok sattı. Serinin Mate 70 Pro ve Ultimate modellerinin henüz bir ay geçmeden tükendiği bile söyleniyor.

Huawei Mate 70 Serisi, Satışlarda 10 Milyon Sınırının Kapısına Dayandı

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yeni Huawei Mate 70 serisi anavatanında epey büyük bir ilgi ile karşılandı. Öyle ki yeni serinin son günlerde adeta yok sattığı ve stokların bir bir tükendiği iddia ediliyor. Dahası serinin henüz bir ay önce piyasaya sürülmesine rağmen çok yakında 10 milyon adetlik satış sayısına ulaşması bekleniyor.

Güncel olarak Mate 70 serisinin yalnızca standart modelinin rahatça bulunabildiği, Pro, Pro+ ve Ultimate Design sürümlerinin ise yüksek talep nedeniyle hızla tükendiği bildiriliyor. Huawei şu anda stokta bulunmaması nedeniyle piyasada yüksek fiyatlarla satılan bu modeller için üretim kapasitesini yüzde 30 oranında arttırmış durumda.

Geçtiğimiz yıllarda ABD tarafından uygulanan yaptırımlarla zor zamanlardan geçen Huawei, anavatanı Çin'de tekrardan zirveye oynamayı başardı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz seneye göre satışlarını yüzde 42 oranında arttıran şirket, anavatanında yüzde 15,3'lük pazar payıyla Apple'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Güncel tablo, çok yakında Huawei'in listenin en üstüne tırmanacağını gösteriyor desek pek de yanlış olmaz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...